Спасение было на дне океана: ученые обнаружили убийцу супербактерий в северных водах

Даже обычные заболевания грозят стать неизлечимыми и смертельными по мере того, как человечество беспрерывно сражается с эволюцией бактерий. В поисках ключа к победе ученые углубились в воды Северного Ледовитого океана и нашли там нечто особенное.

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Недавно ученые сделали революционное открытие в Северном Ледовитом океане, которое может стать важнейшим решением глобального кризиса антибиотиков. В эпоху, когда устойчивость к антибиотикам становится серьезной угрозой, а супербактерии с легкостью обходят существующие лекарства, открытие новых кандидатов в антибиотики дает надежду всему человечеству, пишет Daily Star.

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Исследователи обнаружили в глубоководных микробах перспективные соединения, которые могут привести к разработке новых лекарств, способных бороться со смертельными бактериальными инфекциями. Актуальность этого открытия трудно переоценить, ведь антибиотики жизненно необходимы для лечения инфекций, особенно при проведении медицинских процедур, но в мире заканчивается запас эффективных средств. Нынешний кризис обусловлен быстрой эволюцией бактерий, способных противостоять существующим лекарствам, в то время как разработка новых антибиотиков значительно замедлилась.

Примерно 70% используемых сегодня антибиотиков происходят от актинобактерий, обитающих в почве. Однако открытие новых актинобактерий в неизведанных средах, таких как Северный Ледовитый океан, может дать новые соединения, необходимые для решения этой проблемы. Команда под руководством профессора Пайви Таммел из Университета Хельсинки находилась в эпицентре этих важных исследований. Они разработали передовые методы скрининга для выявления антивирусных и антибактериальных метаболитов из экстрактов найденных актинобактерий.

Их работа, опубликованная в журнале Frontiers in Microbiology, привела к идентификации двух соединений: одного, которое подавляет вирулентность энтеропатогенной кишечной палочки (EPEC), не влияя на ее рост, и другого, которое полностью подавляет рост бактерий. Эти результаты особенно важны, поскольку они предлагают двойной подход к борьбе с бактериями — либо убивая их, либо нейтрализуя их вредное воздействие. Эти потенциально важные вещества были собраны из актинобактерий, связанных с беспозвоночными, в Северном Ледовитом океане, недалеко от Шпицбергена, во время экспедиции на борту норвежского исследовательского судна "Кронпринс Хокон" еще в 2020 году.

Бактерии были выращены в лабораториях, их клеточное содержимое было выделено и протестировано против штаммов EPEC, которые, как известно, вызывают тяжелую диарею у детей, особенно в странах с низким уровнем дохода. Соединения продемонстрировали впечатляющую эффективность, показав, что эти глубоководные микробы могут стать кладезем новых эффективных антибиотиков. Это открытие — значительный шаг вперед в борьбе с антибиотикорезистентными бактериями, способный революционизировать наши подходы к лечению опасных инфекций.

Следующие шаги в этом исследовании связаны с оптимизацией условий культивирования для получения этих соединений в достаточном количестве для дальнейшего изучения и, в конечном счете, разработки лекарств, заявили авторы. Изучение Северного Ледовитого океана и его уникальных экосистем продолжает открывать новые биологические ресурсы, которые могут иметь далеко идущее применение во многих сферах, во благо всему человечеству. По мере того как ученые углубляются в эти неизведанные территории, растет потенциал для открытия новых лекарств и методов лечения, что дает надежду в продолжающейся борьбе с совершенствующимися бактериями.

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