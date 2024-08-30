Порятунок був на дні океану: вчені виявили вбивцю супербактерій у північних водах

Навіть звичайні захворювання загрожують стати невиліковними і смертельними в міру того, як людство безперервно бореться з еволюцією бактерій. У пошуках ключа до перемоги вчені заглибилися у води Північного Льодовитого океану і знайшли там щось особливе.

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Нещодавно вчені зробили революційне відкриття в Північному Льодовитому океані, яке може стати найважливішим рішенням глобальної кризи антибіотиків. В епоху, коли стійкість до антибіотиків стає серйозною загрозою, а супербактерії з легкістю обходять наявні ліки, відкриття нових кандидатів в антибіотики дає надію всьому людству, пише Daily Star.

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Дослідники виявили в глибоководних мікробах перспективні сполуки, які можуть призвести до розробки нових ліків, здатних боротися зі смертельними бактеріальними інфекціями. Актуальність цього відкриття важко переоцінити, адже антибіотики життєво необхідні для лікування інфекцій, особливо під час проведення медичних процедур, але у світі закінчується запас ефективних засобів. Нинішня криза зумовлена швидкою еволюцією бактерій, здатних протистояти наявним лікам, тоді як розробка нових антибіотиків значно сповільнилася.

Приблизно 70% використовуваних сьогодні антибіотиків походять від актинобактерій, що мешкають у ґрунті. Однак відкриття нових актинобактерій у незвіданих середовищах, таких як Північний Льодовитий океан, може дати нові сполуки, необхідні для вирішення цієї проблеми. Команда під керівництвом професора Пайві Таммел з Університету Гельсінкі перебувала в епіцентрі цих важливих досліджень. Вони розробили передові методи скринінгу для виявлення антивірусних та антибактеріальних метаболітів з екстрактів знайдених актинобактерій.

Їхня робота, опублікована в журналі Frontiers in Microbiology, призвела до ідентифікації двох сполук: однієї, яка пригнічує вірулентність ентеропатогенної кишкової палички (EPEC), не впливаючи на її ріст, та іншої, яка повністю пригнічує ріст бактерій. Ці результати особливо важливі, оскільки вони пропонують подвійний підхід до боротьби з бактеріями — або вбиваючи їх, або нейтралізуючи їхній шкідливий вплив. Ці потенційно важливі речовини було зібрано з актинобактерій, пов'язаних із безхребетними, у Північному Льодовитому океані, недалеко від Шпіцбергена, під час експедиції на борту норвезького дослідницького судна "Кронпрінс Хокон" ще 2020 року.

Бактерії виростили в лабораторіях, їхній клітинний вміст виділили і протестували проти штамів EPEC, які, як відомо, спричиняють важку діарею у дітей, особливо в країнах із низьким рівнем доходу. Сполуки продемонстрували вражаючу ефективність, показавши, що ці глибоководні мікроби можуть стати джерелом нових ефективних антибіотиків. Це відкриття — значний крок уперед у боротьбі з антибіотикорезистентними бактеріями, здатний революціонізувати наші підходи до лікування небезпечних інфекцій.

Наступні кроки в цьому дослідженні пов'язані з оптимізацією умов культивування для отримання цих сполук у достатній кількості для подальшого вивчення і, зрештою, розробки ліків, заявили автори. Вивчення Північного Льодовитого океану і його унікальних екосистем продовжує відкривати нові біологічні ресурси, які можуть мати далекосяжне застосування в багатьох сферах, на благо всьому людству. У міру того як вчені заглиблюються в ці незвідані території, зростає потенціал для відкриття нових ліків і методів лікування, що дає надію в боротьбі з удосконаленими бактеріями.

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