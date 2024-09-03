Вся жизнь между двумя огнями: психолог рассказал, кто такие высокочувствительные люди

Хотя многим людям не чужды всплески эмоций, которые случаются из-за внешних факторов, есть определенная группа людей, для которых это происходит постоянно. Но несмотря на все трудности, они научились превращать свою слабость в невероятную силу и успех.

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Высокочувствительные люди (ВЧЛ), также известные как люди с чувствительностью к сенсорной обработке, воспринимают мир глубоко проницательно и эмоционально насыщенно. Эта повышенная чувствительность может быть как преимуществом, так и проблемой, но эта группа людей научилась использовать некоторые личные качества, чтобы преуспеть там, где другие не справятся, пишет Forbes.

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ВЧЛ часто оказываются перегруженными сенсорными и эмоциональными стимулами, с которыми они сталкиваются ежедневно. Одна из основных трудностей, с которой сталкиваются ВЧЛ — это "поток сенсорного сигнала". Это может привести к гиперстимуляции, когда яркий свет, громкие звуки или тесное пространство становятся подавляющими, объясняет психолог Марк Треверс.

По мнению Элейн Н. Арон, автора книги "Высокочувствительный мозг", такие важные жизненные перемены, как женитьба, повышение по службе или родительство, могут вызвать сенсорную перегрузку, приводящую к усталости и ощущению потери контроля. Однако такая чувствительность может оказаться полезной в профессиях, требующих внимания к деталям, например в дизайне, где умение замечать тонкие нюансы может дать значительное преимущество.

Эмоциональное перенапряжение — еще одна распространенная проблема для ВЧЛ. Их глубокие эмоциональные реакции, хотя иногда и изнурительные, также позволяют им общаться с другими людьми на глубоком уровне. Исследование, опубликованное в журнале Neuropsychobiology и проведенное в 2021 году, показало, что люди с высокой чувствительностью к сенсорной обработке демонстрируют уникальные схемы взаимосвязи мозга, которые повышают их способность к эмоциональной обработке. Эта черта может быть особенно полезна в таких областях, как консультирование, где глубокая эмпатия и понимание имеют решающее значение.

Социальные взаимодействия могут быть утомительными для ВЧЛ, которым часто нужно побыть в одиночестве, чтобы восстановить силы после общения с другими людьми. Эта потребность в отдыхе — не слабость, а скорее отражение их рефлексивной натуры, считает Треверс. Исследования показывают, что чрезмерные отвлекающие факторы окружающей среды могут препятствовать развитию социально-эмоциональных навыков, отвлекая внимание от внутренних размышлений.

Выделяя время на перезарядку и выбирая более спокойную социальную обстановку, ВЧЛ могут использовать свою природную способность к глубокому общению с другими людьми. В целом понимание и управление своей чувствительностью позволяет ВЧЛ превратить то, что может показаться слабостью, в силу. Создавая условия, снижающие перевозбуждение, практикуя осознанность для управления эмоциями и выделяя время для восстановления сил, ВЧЛ могут добиться успеха как в личной, так и в профессиональной жизни, считает Треверс.

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