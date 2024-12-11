Болеют от мала до велика: ученые узнали страшные масштабы распространения герпеса

Инфекции, передающиеся половым путем в последнее время все чаще дают от себе знать во всех уголках мира, однако точные данные о количестве больных не всегда известны. Но недавно ученые открыли для себя пугающие масштабы одной из них.

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В недавнем исследовании учеными была обнаружена пугающая статистика: более 840 миллионов человек в возрасте до 50 лет во всем мире живут с генитальным герпесом. Такое количество зараженных людей в молодом возрасте заставило исследователей встревожиться, так как распространение этой инфекции может выйти на новый уровень из-за одного лишь количества больных ею людей, пишет UPI.

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Опубликованное в журнале Sexually Transmitted Infections, это рецензируемое исследование подчеркивает огромную распространенность инфекций, вызванных вирусом простого герпеса (HSV). По оценкам авторов исследования, примерно каждый пятый человек, или 846 миллионов, заразился этой пожизненной и неизлечимой инфекцией, передающейся половым путем. Авторы исследования подчеркивают острую необходимость создания вакцин для смягчения ее повсеместного воздействия.

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Передается ли герпес по наследству: ученые объяснили, как вирус связан с генами

Вирус простого герпеса проявляется в двух основных типах: HSV-1 и HSV-2. HSV-1 обычно передается в детстве при несексуальных контактах, что часто приводит к появлению простудных язв в полости рта. Однако все чаще он передается половым путем во взрослом возрасте, что приводит к генитальным инфекциям. HSV-2, распространяющийся преимущественно при половых контактах, является основной причиной рецидивирующих болезненных генитальных волдырей. Обе формы высокоинфекционны и представляют риск для здоровья новорожденных, когда передаются от матери к ребенку во время родов — сценарий может оказаться фатальным.

Используя математическое моделирование, исследователи оценили глобальное и региональное бремя HSV. Результаты показали, что в этом году более 200 миллионов человек в возрасте 15-49 лет пережили как минимум одну симптоматическую вспышку. При этом авторы выяснили, что 42 миллиона человек были инфицированы недавно, причем на долю HSV-2 пришлось уже 26 миллионов случаев. При этом почти 13% людей в этой возрастной группе уже жили с инфекцией HSV-2. В исследовании также указывается на эмоциональные, социальные и репродуктивные проблемы, возникающие из-за генитальных язв, вызванных этими вирусами.

Ученые подчеркивают острую необходимость стратегических мер профилактики, включая профилактические и терапевтические вакцины. Они отдельно выделили роль HSV в усугублении психосоциального дистресса, способствовании передаче ВИЧ и нагрузке на системы здравоохранения во всем мире. Несмотря на эти последствия, специальные программы, направленные на борьбу с HSV, отсутствуют даже в странах с достаточными ресурсами для этого.

Распространенность генитального герпеса в мире минимально варьируется в зависимости от географии, однако инициативы в области общественного здравоохранения остаются скудными. Существующие методы лечения устраняют только симптомы, а профилактические меры зависят от ограниченных кампаний по повышению осведомленности населения. Поскольку уровень заболеваемости HSV продолжает расти, особенно среди подростков и молодых людей, его далеко идущие последствия для здоровья требуют комплексного ответа, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, как именно герпес распространялся по нашей планете. Массовая миграция и поцелуи древних людей 4,5 тысячи лет назад дали толчок для развития простого герпеса, заявили ученые.

Также Фокус писал о том, что ученые разработали метод, уничтожающий до 97% вируса герпеса. Болезнь преследует человечество с древних времен, являясь серьезной проблемой не только для физического, но и морального здоровья.

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