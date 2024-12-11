Никогда не станут прежними: ученый рассказал, как меняется мозг читающих людей

Чтение, как общественное явление, в последние годы переживает не лучшие времена. Доля читающих людей становится все меньше, однако ученые считают, что это не только лишает нас интересных знаний, но и в прямом смысле меняет наш мозг.

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Недавнее исследование выявило растущую грустную тенденцию: все меньше людей читают для удовольствия. Однако многие из нас могут не знать масштабы влияния такой активности на наш мозг и последствия ее отсутствия. Ученые решили рассказать как наш мозг изменяется в процессе чтения и во что может вылиться отказ от книг, пишет The Conversation.

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Исследование, проведенное агентством The Reading Agency, показало, что половина взрослых жителей Великобритании не читает регулярно, что больше, чем 42% в 2015 году. Среди молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет почти четверть утверждает, что они никогда не были активными читателями. Этот переход от текста к визуальным средствам информации поднимает важные вопросы о его потенциальном влиянии на когнитивное развитие и эволюцию, объясняет Микаэль Ролл, профессор фонетики в Лундском университете.

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В исследовании, опубликованном в журнале Neuroimage, автором которого является Ролл, изучалась связь между способностью к чтению и структурой мозга, в котором приняли участие более 1 000 человек. Результаты показали, что опытные читатели обладают выраженными анатомическими особенностями, в частности в левом полушарии мозга, которое играет центральную роль в обработке языка. Ключевыми областями являются передняя височная доля и извилина Хешля. Первая имеет решающее значение для ассоциирования и категоризации значимой информации, обеспечивая понимание слов путем интеграции сенсорных, визуальных и моторных данных. Вторая, компонент слуховой коры, связывает фонологическую осведомленность — важнейший предшественник навыка чтения — со способностью сопоставлять буквы со звуками.

Интересно, что способность к чтению коррелирует с толщиной коры и уровнем миелина в этих областях мозга, говорит Ролл. Миелин, жировое изолирующее вещество, повышает скорость нейронной связи и эффективность обработки информации. У опытных чтецов левая слуховая кора демонстрировала интригующий баланс: она была тоньше и в то же время более обширной, оптимизируя обработку языка с помощью механизма, известного как "модель воздушного шара" роста коры. Этот баланс поддерживает категориальное различение звуков, необходимое для понимания разговорной речи, например, для различения похожих звуков, таких как "д" и "т".

Адаптивность человеческого мозга, его нейропластичность, еще больше подчеркивает важность чтения, отмечает Ролл. Факты свидетельствуют о том, что такие виды деятельности, как чтение, могут изменять структуру мозга, увеличивая толщину коры в соответствующих областях. Например, было показано, что интенсивное изучение иностранных языков вызывает заметный рост этих областей, что усиливает пользу регулярного чтения для когнитивного здоровья. Снижение популярности чтения может означать более серьезные последствия для общества, в частности для того, как люди обрабатывают информацию и общаются друг с другом.

Если чтение продолжит сокращаться, это может привести к снижению коллективной способности человечества интерпретировать сложные идеи и сопереживать чужой точке зрения. Приобщение к литературе можно рассматривать не только как личную привычку, но и как акт сохранения когнитивных и социальных навыков, которые приносят пользу обществу в целом.

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