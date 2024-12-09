Породили миллионы преступников: как дети обходят запреты китайских властей на игры

Китай уже давно ввел заперт на долгие игры за компьютером для детей, что вызвало волну сопротивления со стороны последних. Пытаясь подольше посидеть за экраном, отчаянные дети пустились во все тяжкие, прибегнув к методам обхода на грани с криминалом.

В ноябре федеральный парламент Австралии принял новый закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Хотя конкретные детали, например, платформы, на которые распространяется действие закона, или механизмы его реализации, остаются неясными, правительство планирует опробовать технологии возрастного контроля в качестве основного инструмента правоприменения. Однако прошлый опыт Китая показал, что такие запреты ничто для зависимых детей, пишет The Conversation.

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Интересно, что видеоигры и игровые платформы не включены в этот запрет, хотя можно извлечь уроки из опыта Китая по контролю за игровыми привычками несовершеннолетних в Интернете, говорит Тяньи Чжаншао, кандидат наук из Сиднейской лаборатории игр и развлечений Сиднейского университета. Китай ввел строгие правила для управления игровым временем детей, разрешая только один час в определенные дни. Это обусловлено культурными проблемами, связанными с игровой зависимостью, которую часто называют "духовным опиумом" и считают вредной для развития молодежи.

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Не детские игры: ученые рассказали, возможно ли запретить социальные сети для детей

Эти правила включают проверку реальных имен, комендантский час и "режимы для несовершеннолетних" в устройствах и приложениях. В одно время сообщалось об успехах, например о сокращении времени игры для более чем 75% несовершеннолетних, однако эти меры вызывают вопросы об эффективности правоприменения и рисках для конфиденциальности. Технология распознавания лиц и проверка удостоверений личности вызвали споры: многие юные геймеры обходят контроль, используя удостоверения старших родственников или участвуя в торговле аккаунтами на черном рынке. Однако проблемы с правоприменением сохраняются.

Несмотря на надежную нормативную базу, исследования показывают, что более 77% несовершеннолетних в Китае обходят ограничения, что свидетельствует о неэффективности технологических барьеров против решительных пользователей. Подобные уловки, а также риск мошенничества с аккаунтами подчеркивают ограниченность чисто технологического подхода. Для Австралии опыт Китая служит поучительным примером, говорит Чжаншао. Прямые запреты, основанные на инвазивных технологических мерах, могут привести к несоблюдению и даже подвергнуть несовершеннолетних непредвиденным опасностям, например, мошенническим схемам.

Эксперты предлагают странам сосредоточиться на создании более безопасного онлайн-пространства путем совместных мер с платформами. Такие стратегии, как фильтрация контента, родительский контроль и инструменты управления экранным временем, могут обеспечить более сбалансированный подход, расширяя возможности семей и сохраняя конфиденциальность и потребности детей в развитии.

Технологическое принуждение становится все более обсуждаемым решением во всем мире. Хотя пример Китая демонстрирует определенный успех, его сильная зависимость от методов, ориентированных на слежку, вступает в противоречие с глобальной озабоченностью по поводу цифровой конфиденциальности и свободы. Для таких демократических стран, как Австралия, гибридная модель, сочетающая безопасность с соблюдением индивидуальных прав, может установить новый стандарт защиты молодых пользователей Интернета.

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