Усе життя між двома вогнями: психолог розповів, хто такі високочутливі люди

Хоча багатьом людям не чужі сплески емоцій, які трапляються через зовнішні чинники, є певна група людей, для яких це відбувається постійно. Але, попри всі труднощі, вони навчилися перетворювати свою слабкість на неймовірну силу та успіх.

Related video

Високочутливі люди (ВЧЛ), також відомі як люди з чутливістю до сенсорної обробки, сприймають світ глибоко проникливо й емоційно насичено. Ця підвищена чутливість може бути як перевагою, так і проблемою, але ця група людей навчилася використовувати деякі особисті якості, щоб досягти успіху там, де інші не впораються, пише Forbes.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

ВЧЛ часто виявляються перевантаженими сенсорними та емоційними стимулами, з якими вони стикаються щодня. Одна з основних труднощів — це "потік сенсорного сигналу". Це може призвести до гіперстимуляції, коли яскраве світло, гучні звуки або тісний простір стають переважними, пояснює психолог Марк Треверс.

На думку Елейн Н. Арон, авторки книжки "Високочутливий мозок", такі важливі життєві зміни, як одруження, підвищення на службі або батьківство, можуть спричинити сенсорне перевантаження, що призводить до втоми та відчуття втрати контролю. Однак така чутливість може виявитися корисною в професіях, що вимагають уваги до деталей, наприклад у дизайні, де вміння помічати тонкі нюанси може дати значну перевагу.

Емоційне перенапруження — ще одна поширена проблема для ВЧЛ. Їхні глибокі емоційні реакції, хоча іноді й виснажливі, також дають їм змогу спілкуватися з іншими людьми на глибокому рівні. Дослідження, опубліковане в журналі Neuropsychobiology і проведене 2021 року, показало, що люди з високою чутливістю до сенсорного опрацювання демонструють унікальні схеми взаємозв'язку мозку, які підвищують їхню здатність до емоційного опрацювання. Ця риса може бути особливо корисною в таких галузях, як консультування, де глибока емпатія і розуміння мають вирішальне значення.

Соціальні взаємодії можуть бути виснажливими для ВЧЛ, яким часто потрібно побути на самоті, щоб відновити сили після спілкування з іншими людьми. Ця потреба у відпочинку — не слабкість, а радше відображення їхньої рефлексивної натури, вважає Треверс. Дослідження показують, що надмірні відволікальні фактори довкілля можуть перешкоджати розвитку соціально-емоційних навичок, відволікаючи увагу від внутрішніх роздумів.

Виділяючи час на перезарядку і вибираючи більш спокійну соціальну обстановку, ВЧЛ можуть використовувати свою природну здатність до глибокого спілкування з іншими людьми. Загалом розуміння й управління своєю чутливістю дає змогу ВЧЛ перетворити те, що може здатися слабкістю, на силу. Створюючи умови, що знижують перезбудження, практикуючи усвідомленість для управління емоціями і виділяючи час для відновлення сил, ВЧЛ можуть досягти успіху як в особистому, так і в професійному житті, вважає Треверс.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися як розпізнати незвично розумних людей. Побутує думка, що розумних людей можна розрізнити з першого ж погляду, але вчені пішли далі і вирішили виділити чіткі риси характеру, які притаманні власникам підвищеного інтелекту.

Також Фокус писав про те, як визначити володарів "рухливого інтелекту". Рухомий інтелект досить сильно відрізняється від свого більш стандартного виду, і вчені виділили риси характеру, за якими можна визначити його носіїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.