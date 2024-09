Не помогает даже чистка зубов: в нашей ротовой полости нашли необычную вредную бактерию

Хотя наша ротовая полость является домом для огромного количества живых организмов, некоторые из них выделяются на фоне остальных. Одной из таких является бактерия, которая даже при частой чистке зубов умудряется молниеносно восстанавливаться.

Related video

Наш рот является домом для одной из самых разнообразных экосистем планеты: в нем обитает более 500 видов бактерий. Эти бактерии образуют сложные структурированные сообщества, известные как биопленки. И помимо внушительного их количества, они имеют еще одну уникальную особенность, касающуюся способа размножения, которая делает их своеобразными "инопланетянами" среди других похожих организмов, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Большинство бактерий размножаются путем деления на две клетки, но недавние исследования Морской биологической лаборатории (MBL) и ADA Forsyth выявили уникальный механизм у Corynebacterium matruchotii, распространенной бактерии в зубном налете. В отличие от большинства бактерий, C. matruchotii может делиться на несколько клеток одновременно — этот процесс известен как множественное деление, что является редким явлением в мире бактерий.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что C. matruchotii может делиться на 14 клеток одновременно, в зависимости от длины материнской клетки. Эта бактерия растет только на одном полюсе — такой метод называется "удлинением кончика". В зубном налете C. matruchotii образует нитевидные структуры, которые служат в качестве строительных лесов, поддерживая рост других видов бактерий вокруг себя. Эта структурная роль имеет решающее значение для поддержания плотной, сложной архитектуры зубных биопленок, которые часто сравнивают с микроскопическими тропическими лесами.

Это открытие основывается на предыдущем исследовании 2016 года, опубликованном в журнале PNAS, в котором C. matruchotii была идентифицирована как основа структур "ежа" в зубном налете. Нынешнее исследование пошло дальше: с помощью микроскопии с замедленной съемкой ученые наблюдали за этими бактериями в режиме реального времени, проливая свет на то, как они взаимодействуют в среде биопленки. Исследователи полагают, что уникальные стратегии деления и роста клеток C. matruchotii эволюционировали, чтобы адаптироваться к конкурентной и густонаселенной среде обитания во рту. Более того, исследование предполагает, что необычная модель роста C. matruchotii может играть роль в том, как эти бактерии исследуют окружающую среду, даже не имея возможности двигаться, как другие бактерии.

Эта особенность напоминает рост грибкового мицелия или обитающих в почве бактерий Streptomyces. Полученные результаты открывают новые возможности для понимания сложной динамики бактериальных сообществ в полости рта и их влияния на ее здоровье. Несмотря на все усилия по поддержанию гигиены полости рта, эти биопленки, включая C. matruchotii, продолжают процветать, быстро восстанавливаясь после того, как их нарушают при чистке зубов. Скорость роста колоний C. matruchotii, составляющая до полумиллиметра в день, показывает устойчивость и приспособляемость этих микроорганизмов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.