Не допомагає навіть чищення зубів: у нашій ротовій порожнині знайшли незвичайну і шкідливу бактерію

Хоча наша ротова порожнина є домом для величезної кількості живих організмів, деякі з них вирізняються на тлі інших. Одним із них є бактерія, яка навіть під час частого чищення зубів примудряється блискавично відновлюватися.

Наш рот є домівкою для однієї з найрізноманітніших екосистем планети: у ньому мешкає понад 500 видів бактерій. Ці бактерії утворюють складні структуровані спільноти, відомі як біоплівки. І крім значної їхньої кількості, вони мають ще одну унікальну особливість, що стосується способу розмноження, яка робить їх своєрідними "інопланетянами" серед інших схожих організмів, пише Phys.org.

Більшість бактерій розмножуються шляхом поділу на дві клітини, але нещодавні дослідження Морської біологічної лабораторії (MBL) та ADA Forsyth виявили унікальний механізм у Corynebacterium matruchotii, поширеної бактерії в зубному нальоті. На відміну від більшості бактерій, C. matruchotii може ділитися на кілька клітин одночасно — цей процес відомий як множинний поділ, що є рідкісним явищем у світі бактерій.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що C. matruchotii може ділитися на 14 клітин одночасно, залежно від довжини материнської клітини. Ця бактерія росте тільки на одному полюсі — такий метод називається "подовженням кінчика". У зубному нальоті C. matruchotii утворює ниткоподібні структури, які слугують будівельними риштуваннями, підтримуючи ріст інших видів бактерій навколо себе. Ця структурна роль має вирішальне значення для підтримки щільної, складної архітектури зубних біоплівок, які часто порівнюють із мікроскопічними тропічними лісами.

Це відкриття ґрунтується на попередньому дослідженні 2016 року, опублікованому в журналі PNAS, в якому C. matruchotii було ідентифіковано як основу структур "їжака" в зубному нальоті. matruchotii було ідентифіковано як основу структур "їжака" в зубному нальоті. Нинішнє дослідження пішло далі: за допомогою мікроскопії зі сповільненою зйомкою вчені спостерігали за цими бактеріями в режимі реального часу, проливаючи світло на те, як вони взаємодіють у середовищі біоплівки. Дослідники вважають, що унікальні стратегії ділення і росту клітин C. matruchotii еволюціонували, щоб адаптуватися до конкурентного і густонаселеного середовища проживання в роті. Ба більше, дослідження припускає, що незвичайна модель росту C. matruchotii може відігравати роль у тому, як ці бактерії досліджують навколишнє середовище, навіть не маючи можливості рухатися, як інші бактерії.

Ця особливість нагадує ріст грибкового міцелію або бактерій Streptomyces, що мешкають у ґрунті. Отримані результати відкривають нові можливості для розуміння складної динаміки бактеріальних спільнот у порожнині рота та їхнього впливу на її здоров'я. Незважаючи на всі зусилля з підтримки гігієни порожнини рота, ці біоплівки, включно з C. matruchotii, продовжують процвітати, швидко відновлюючись після того, як їх порушують під час чищення зубів. Швидкість зростання колоній C. matruchotii, що становить до півміліметра на день, показує стійкість і пристосованість цих мікроорганізмів.

