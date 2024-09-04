Узнают правду спустя много лет: взрослым чаще начали ставить верный диагноз, связанный с СДВГ

СДВГ во взрослой и детской жизни являются двумя совершенно разными осложнениями в плане тяжести лечения. С течением каждого года без диагностики, жизнь больного все больше рискует пойти под откос, однако в последние годы ситуация стала улучшаться.

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В последние годы отмечается значительное увеличение числа случаев поздней диагностики нейроразвивающих расстройств, таких как СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и аутизм у взрослых. В то время как некоторые долгосрочные заболевания, например биполярное расстройство, могут не проявляться до зрелого возраста, симптомы нейроразвивающих расстройств обычно возникают в детстве. Однако многим взрослым с такими заболеваниями диагноз ставится только на поздних этапах жизни, что серьезно влияет на их жизнь, по сути, разрушая ее, пишет Psychology Today.

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Переход во взрослую жизнь, с ее возросшей ответственностью и сокращением структур поддержки, часто усугубляет эти заболевания, делая их более заметными и в то же время трудными для лечения. Одно исследование 2019 года, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что за десять лет число диагнозов СДВГ у взрослых увеличилось на внушительные 123%, а другое сообщило, что распространенность аутизма среди взрослых выросла более чем в два раза уже в период с 2011 по 2019 год. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила эту тенденцию, поскольку многие люди искали диагнозы, и число назначений лекарств от СДВГ резко возросло, особенно среди женщин и взрослых в возрасте от 20 до 39 лет.

Задержка с диагностикой этих расстройств часто обусловлена сочетанием факторов, включая гендерные предубеждения и общественные ожидания. Например, СДВГ и аутизм чаще диагностируются у мальчиков, что приводит к стереотипу, что это "мальчишеские расстройства". В результате многим девочкам и женщинам, у которых могут быть более незаметные симптомы, часто ставят неправильный диагноз или не ставят его до более позднего возраста. Такое неравенство в диагностике отчасти объясняется тем, что ранние исследования фокусировались в основном на мальчиках, что повлияло на концепцию и понимание этих расстройств.

Получение позднего диагноза может быть как облегчением, так и источником проблем для многих людей. С одной стороны, он дает долгожданное объяснение проблемам, с которыми они сталкивались на протяжении всей своей жизни, позволяя им лучше понять себя и обратиться за соответствующим лечением. С другой стороны, это может привести к чувству разочарования и злости на годы, потерянные без надлежащего диагноза и лечения. Эти сложные эмоции характерны для людей с поздно поставленным диагнозом.

Исследования показывают, что, хотя многие из них испытывают облегчение и благодарность, значительная часть также испытывает негативные эмоции, такие как сожаление, злость и печаль. Решение проблемы стыда и самокритики, которые часто сопровождают эти расстройства, имеет решающее значение для людей, чтобы двигаться вперед после позднего диагноза. Стыд, который может зародиться в детстве и сохраниться во взрослой жизни, особенно прилипчив и может препятствовать личностному росту и самопринятию.

Терапия и научно обоснованные методы лечения играют важную роль в том, чтобы помочь людям преодолеть эти чувства и научиться эффективно управлять своим состоянием. Рост числа поздних диагнозов нейроразвивающих расстройств подчеркивает важность раннего выявления и вмешательства. Хотя поздний диагноз может принести ясность и облегчение, он также подчеркивает необходимость большей осведомленности и понимания этих состояний среди всех возрастных групп и полов. Устранив основные предубеждения и барьеры на пути диагностики, врачи смогут лучше помогать людям справиться с симптомами, которые попросту ставят крест на их нормальной жизни.

Ранее Фокус писал о том, что пожилых людей, страдающих от СДВГ, попросту не учитывают в статистике. Старшие люди, страдающие от серьезного расстройства, зачастую, попросту не учитываются в результатах научных работ, не получая необходимые диагностику и лечение, показало исследование.

Также Фокус писал о том, что передозировка лекарствами от СДВГ становится все более частой. Тревожные результаты последнего исследования говорят, что в год происходило почти 4 000 случаев передозировки среди молодого населения в одних лишь США.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.