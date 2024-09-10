Антарктида еще не сталкивалась с подобным: смертельно опасная болезнь попала на континент

Один особо опасный вирус уже несколько лет упорно и незаметно захватывает мир, мутируя во все более смертельные и агрессивные варианты. Теперь его жертвами грозят стать все животные Антарктиды, никогда ранее не сталкивавшиеся с подобным врагом.

Related video

Недавнее обнаружение учеными высокопатогенного вируса птичьего гриппа (HPAIV) в Антарктиде знаменует собой тревожную веху в распространении этого смертельного заболевания, которое уже опустошило популяции диких животных во всем мире. Из-за своего географического положения и связанной с ним изоляции, местная фауна оказалась в особо опасной ситуации, когда вирус может уничтожить ключевые виды этой хрупкой экосистемы, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Штамм H5N1, в частности, клада 2.3.4.4b, уже давно вышел за пределы своих истоков, сея хаос в Европе, Северной и Южной Америке, и теперь проникает в ранее нетронутую экосистему Антарктиды. Последние сообщения Британской антарктической службы (BAS) подтвердили, что этот штамм заразил несколько видов птиц и млекопитающих на островах Южная Георгия, удаленной территории между Аргентиной и Антарктидой. Вероятно, вирус попал в этот регион через перелетных птиц, которых давно опасаются как потенциальных переносчиков вируса в изолированных и уязвимых экосистемах Антарктики и субантарктических регионов, говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Nature Communications.

Уникальные экосистемы региона, где обитают такие виды, как альбатросы и пингвины, сейчас находятся под угрозой, которую исследователи называют экзистенциальной. Начало этого кризиса впервые было отмечено еще 17 сентября 2023 года, когда исследователи обратили внимание на необычное поведение гигантского буревестника. Эта птица и те, кто питался ее трупом, заразились вирусом, что спровоцировало быструю и смертоносную вспышку. К началу декабря вирус распространился на южных слоновых тюленей и антарктических пушных тюленей, а значительное количество туш птиц и млекопитающих дали положительный результат на HPAIV H5N1. Ситуация обострилась, когда в марте 2024 года в исследовании сообщалось о предполагаемых случаях заболевания H5N1 у пингвинов Адели и антарктических хохлатых на Антарктическом полуострове, что еще больше указывает на проникновение вируса на континент.

Последствия такого распространения действительно ужасны, особенно для видов, уже испытывающих давление и угрозу со стороны изменения климата и деятельности человека. В Южной Америке, где дикие животные ранее не сталкивались с таким высокопатогенным вирусом, смертность среди некоторых видов достигла 40 процентов. Такие последствия говорят об экологической угрозе, исходящей от вируса, которая может стать катастрофической для изолированных видов в Антарктиде, таких как антарктические пушные тюлени и различные колонии пингвинов, которые уже переживают серьезное сокращение популяции.

Серьезности ситуации добавляет тот факт, что Антарктида и Австралия остаются единственными континентами, где этот смертельный штамм еще не подтвержден. Однако, поскольку вирус потенциально уже находится на материковой части Антарктиды, риск распространения полномасштабной эпидемии по всему континенту тревожно высок. Научное сообщество призывает к принятию срочных мер по мониторингу и смягчению последствий распространения HPAIV в этих уязвимых регионах. Потенциальная гибель видов в Антарктике может иметь далеко идущие последствия не только для биоразнообразия, но и для глобального экологического баланса, учитывая взаимосвязанную природу экосистем во всем мире.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп уже далеко не только птичий. Он добрался до норок и морских львов.

Также Фокус писал о том, откуда в последнее время появляется столько вирусов. В настоящее время насчитывается около 1,67 миллиона вирусов, заражающих млекопитающих и птиц, которые еще предстоит идентифицировать. Считается, что до 827 000 из них способны заразить человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.