Антарктида ще не стикалася з подібним: смертельно небезпечна хвороба потрапила на континент

Один особливо небезпечний вірус уже кілька років наполегливо і непомітно захоплює світ, мутуючи у все більш смертельні й агресивні варіанти. Тепер його жертвами загрожують стати всі тварини Антарктиди, які ніколи раніше не стикалися з подібним ворогом.

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Нещодавнє виявлення вченими високопатогенного вірусу пташиного грипу (HPAIV) в Антарктиді знаменує собою тривожну віху в поширенні цього смертельного захворювання, яке вже спустошило популяції диких тварин у всьому світі. Через своє географічне положення і пов'язану з ним ізоляцію, місцева фауна опинилася в особливо небезпечній ситуації, коли вірус може знищити ключові види цієї крихкої екосистеми, пише ScienceAlert.

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Штам H5N1, зокрема, клада 2.3.4.4.4b, уже давно вийшов за межі своїх витоків, сіючи хаос у Європі, Північній і Південній Америці, і тепер проникає в раніше незайману екосистему Антарктиди. Останні повідомлення Британської антарктичної служби (BAS) підтвердили, що цей штам заразив кілька видів птахів і ссавців на островах Південна Георгія, віддаленій території між Аргентиною та Антарктидою. Імовірно, вірус потрапив у цей регіон через перелітних птахів, яких давно побоюються як потенційних переносників вірусу в ізольованих і вразливих екосистемах Антарктики і субантарктичних регіонів, ідеться в дослідженні вчених, опублікованому в журналі Nature Communications.

Унікальні екосистеми регіону, де мешкають такі види, як альбатроси та пінгвіни, зараз перебувають під загрозою, яку дослідники називають екзистенціальною. Початок цієї кризи вперше було зафіксовано ще 17 вересня 2023 року, коли дослідники звернули увагу на незвичайну поведінку гігантського буревісника. Цей птах і ті, хто харчувався його трупом, заразилися вірусом, що спровокувало швидкий і смертоносний спалах. До початку грудня вірус поширився на південних слонових тюленів і антарктичних хутрових тюленів, а значна кількість туш птахів і ссавців дали позитивний результат на HPAIV H5N1. Ситуація загострилася, коли в березні 2024 року в дослідженні повідомлялося про ймовірні випадки захворювання H5N1 у пінгвінів Аделі та антарктичних чубатих на Антарктичному півострові, що ще більше вказує на проникнення вірусу на континент.

Наслідки такого поширення справді жахливі, особливо для видів, які вже зазнають тиску і загрози з боку зміни клімату та діяльності людини. У Південній Америці, де дикі тварини раніше не стикалися з таким високопатогенним вірусом, смертність серед деяких видів досягла 40 відсотків. Такі наслідки свідчать про екологічну загрозу, що походить від вірусу, яка може стати катастрофічною для ізольованих видів в Антарктиді, як-от антарктичні хутрові тюлені та різні колонії пінгвінів, які вже переживають серйозне скорочення популяції.

Серйозності ситуації додає той факт, що Антарктида та Австралія залишаються єдиними континентами, де цей смертельний штам ще не підтверджено. Однак, оскільки вірус потенційно вже перебуває на материковій частині Антарктиди, ризик поширення повномасштабної епідемії по всьому континенту тривожно високий. Наукове співтовариство закликає до вжиття термінових заходів з моніторингу та пом'якшення наслідків поширення HPAIV у цих вразливих регіонах. Потенційна загибель видів в Антарктиці може мати далекосяжні наслідки не тільки для біорізноманіття, а й для глобального екологічного балансу, з огляду на взаємопов'язану природу екосистем у всьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується приблизно 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

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