Причина все это время была под носом: ученые выяснили источник раннего полового созревания детей

Раннее половое созревание у детей серьезно подрывает из здоровье и статистически продолжает все чаще проявляться. Однако недавно ученым удалось выявить один распространенный и опасный источник этого явления.

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Частота раннего полового созревания, а именно начала менструаций в возрасте до 9 лет, значительно возросла в мире, причем с 1950-х годов этот показатель увеличился более чем в три раза. Эта тенденция особенно распространена среди девочек из малообеспеченных семей. Однако ученые считают, что они нашли ключевой фактор такого явления, что может помочь им более эффективно подходить к таким ситуациям, пишет The Cut.

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Несмотря на то, что в данном случае речь идет о таких факторах, как генетика, масса тела и социально-экономические стрессы, недавние научные работы выявили еще одну потенциальную причину: химическое соединение, часто встречающееся в повседневных ароматических продуктах. Новое исследование, опубликованное в журнале Endocrinology, предполагает, что мускус амбретты, синтетический ароматизатор, используемый в широком спектре средств личной гигиены, может быть связан с преждевременной активацией полового созревания.

Исследование, которое является первым в своем роде, изучающим влияние химических веществ окружающей среды на роль мозга в запуске раннего полового созревания, выявило несколько соединений, которые могут имитировать или нарушать работу гормонов эндокринной системы. В частности, было обнаружено, что амбретта мускусная взаимодействует с рецептором, связанным с половым созреванием, в гипоталамусе мозга, потенциально стимулируя высвобождение ГнРГ — гормона, необходимого для производства ключевых половых гормонов, таких как прогестерон, эстроген и тестостерон.

Доктор Натали Шоу, детский эндокринолог и один из ведущих авторов исследования, отметила значение экологических факторов в этом явлении. Хотя традиционные источники, такие как ожирение, хорошо известны науке, Шоу отмечает, что тревожный сдвиг среднего возраста наступления созревания не может быть полностью объяснен только этими факторами. "Раннее половое созревание наблюдается не только у тех, кто страдает избыточным весом или ожирением", — заявляет Шоу, подчеркивая необходимость учитывать более широкий экологический контекст.

Последствия раннего полового созревания очень серьезны и выходят за рамки непосредственных проблем развития и долгосрочных рисков для здоровья. У девочек, которые рано начинают половое созревание, повышается вероятность развития таких заболеваний, как диабет, болезни сердца и некоторые виды рака, включая рак груди и эндометрия. Учитывая широкое использование мускусной амбретты в различных продуктах — от стиральных порошков и мыла до парфюмерии и освежителей воздуха, повсеместное присутствие этого химического вещества в повседневной жизни вызывает беспокойство.

Кроме того, мускус амбретты был обнаружен в сточных водах и даже в пресноводной рыбе, что указывает на его потенциальную устойчивость и биоаккумуляцию в окружающей среде. Несмотря на эти выводы, доктор Шоу выступает за проведение дальнейших исследований для подтверждения влияния мускусной амбретты на раннее половое созревание. В то же время она советует родителям проявлять осторожность и сократить воздействие продуктов, содержащих это химическое вещество, на своих детей.

Серьезность этой проблемы усугубляется тем, что становятся все более очевидными более широкие последствия воздействия химических веществ на здоровье населения планеты самых различных возрастов. Недавние исследования показали, что загрязнители окружающей среды, в том числе содержащиеся в средствах личной гигиены, могут нарушать гормональный баланс и вызывать целый ряд проблем со здоровьем. Результаты исследования мускусной амбретты согласуются с растущей обеспокоенностью по поводу безопасности синтетических химикатов и необходимости более строгого регулирования и прозрачности потребительских товаров.

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