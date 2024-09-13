Причина весь цей час була під носом: учені з'ясували джерело раннього статевого дозрівання дітей

Раннє статеве дозрівання у дітей серйозно підриває здоров'я і статистично продовжує все частіше проявлятися. Однак нещодавно вченим вдалося виявити одне поширене і небезпечне джерело цього явища.

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Частота раннього статевого дозрівання, а саме початку менструацій у віці до 9 років, значно зросла у світі, причому з 1950-х років цей показник збільшився більш ніж утричі. Ця тенденція особливо поширена серед дівчаток із малозабезпечених сімей. Однак науковці вважають, що вони знайшли ключовий фактор такого явища, що може допомогти їм більш ефективно підходити до таких ситуацій, пише The Cut.

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Попри те, що в цьому разі йдеться про такі чинники, як генетика, маса тіла і соціально-економічні стреси, нещодавні наукові роботи виявили ще одну потенційну причину: хімічну сполуку, яка часто зустрічається в повсякденних ароматичних продуктах. Нове дослідження, опубліковане в журналі Endocrinology, припускає, що мускус амбретти, синтетичний ароматизатор, який використовується в широкому спектрі засобів особистої гігієни, може бути пов'язаний із передчасною активацією статевого дозрівання.

Дослідження, яке є першим у своєму роді, що вивчає вплив хімічних речовин довкілля на роль мозку в запуску раннього статевого дозрівання, виявило кілька сполук, які можуть імітувати або порушувати роботу гормонів ендокринної системи. Зокрема, було виявлено, що амбретта мускусна взаємодіє з рецептором, пов'язаним зі статевим дозріванням, у гіпоталамусі мозку, потенційно стимулюючи вивільнення ГнРГ — гормону, необхідного для виробництва ключових статевих гормонів, таких як прогестерон, естроген і тестостерон.

Доктор Наталі Шоу, дитячий ендокринолог і один із провідних авторів дослідження, зазначила значення екологічних чинників у цьому явищі. Хоча традиційні джерела, такі як ожиріння, добре відомі науці, Шоу зазначає, що тривожне зрушення середнього віку настання дозрівання не може бути повністю пояснене лише цими факторами. "Раннє статеве дозрівання спостерігається не тільки в тих, хто страждає на надмірну вагу або ожиріння", — заявляє Шоу, наголошуючи на необхідності враховувати ширший екологічний контекст.

Наслідки раннього статевого дозрівання дуже серйозні і виходять за межі безпосередніх проблем розвитку і довгострокових ризиків для здоров'я. У дівчаток, які рано починають статеве дозрівання, підвищується ймовірність розвитку таких захворювань, як діабет, хвороби серця і деякі види раку, включно з раком грудей і ендометрія. З огляду на широке використання мускусної амбретти в різних продуктах — від пральних порошків і мила до парфумерії та освіжувачів повітря, повсюдна присутність цієї хімічної речовини в повсякденному житті викликає занепокоєння.

Крім того, мускус амбретти був виявлений у стічних водах і навіть у прісноводній рибі, що вказує на його потенційну стійкість і біоакумуляцію в навколишньому середовищі. Незважаючи на ці висновки, доктор Шоу виступає за проведення подальших досліджень для підтвердження впливу мускусної амбретти на раннє статеве дозрівання. Водночас вона радить батькам проявляти обережність і скоротити вплив продуктів, що містять цю хімічну речовину, на своїх дітей.

Серйозність цієї проблеми посилюється тим, що стають дедалі очевиднішими ширші наслідки впливу хімічних речовин на здоров'я населення планети різного віку. Нещодавні дослідження засвідчили, що забруднювачі довкілля, зокрема ті, що містяться в засобах особистої гігієни, можуть порушувати гормональний баланс і спричиняти цілу низку проблем зі здоров'ям. Результати дослідження мускусної амбретти узгоджуються зі зростаючою стурбованістю з приводу безпеки синтетичних хімікатів і необхідністю більш суворого регулювання і прозорості споживчих товарів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.