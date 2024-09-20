Путь к спасению: ирландские ученые разработали метод борьбы с аллергией на молоко у детей

Аллергии все чаще распространяются по миру, охватывая как взрослых, так и детей, для которых они представляют особую опасность. Однако ученые из Ирландии разработали новый простой метод борьбы с одной из них, касающейся популярного детского напитка.

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Исследователи Ирландского центра изучения здоровья матери и ребенка (INFANT) при Университетском колледже Корка (UCC) и Университетской больнице Корка (CUH) добились успехов в решении проблемы аллергии на коровье молоко, которой страдают все больше младенцев. Свой новый и доступный способ борьбы с такой реакцией организма на молоко они назвали "Молочная лестница", пишет University College Cork.

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Как правило, лечение аллергии на коровье молоко включает в себя длительный процесс строгого отказа от него с последующим медицинским наблюдением и постепенным введением в рацион в возрасте от 3 до 5 лет. Этот метод может отнимать много времени и быть стрессовым для всей семьи. Однако исследователи продемонстрировали более доступный, домашний подход, известный как "Молочная лестница".

Молочная лестница — это поэтапный метод, при котором небольшие, возрастающие количества молока употребляются повторно под тщательным наблюдением в домашних условиях, что сокращает необходимость многочисленных посещений больницы. Исследование, опубликованное в Journal of Paediatric Allergy and Immunology, показало, что вероятность успешной переносимости молока у детей, придерживающихся этого метода, почти в четыре раза выше, чем у тех, кто придерживается традиционного подхода к отказу от молока.

Эта разработка знаменует собой значительный прогресс в лечении пищевой аллергии, и возможно изменит подход клиницистов во всем мире к подобным заболеваниям. Доктор Хуан Трухильо, консультант-педиатр-аллерголог из Университетской больницы Корка и ведущий исследователь, подчеркнул тяжелое психологическое и практическое бремя, которое пищевая аллергия возлагает на семьи. Он отметил, что в Ирландии наиболее распространенными видами пищевой аллергии у детей младшего возраста являются реакции на яйца, коровье молоко и арахис. Трухильо также подчеркнул лидерство Ирландии в разработке нового метода, который был внедрен в практику лечения аллергии по всей стране благодаря усилиям таких экспертов, как профессор Джонатан Хоурихейн из Королевского колледжа хирургов Ирландии.

Хотя этот прорыв может дать новую надежду миллионам детей, доктор Трухильо призвал к осторожности, предостерегая родителей от использования нерегулируемых аллерготестов и подчеркивая важность обращения за профессиональной медицинской консультацией. Он отметил, что ненужные ограничения в питании могут негативно сказаться на росте и развитии ребенка. Его призыв к индивидуальному подходу к лечению пищевой аллергии подчеркивает критически важную необходимость регулируемых, основанных на фактических данных вмешательств, особенно в деликатных случаях с участием младенцев.

Успех исследования отчасти объясняется поддержкой многих национальных организаций, которые способствовали его проведению. Благодаря тому, что CUH и UCC недавно были включены в число центров передового опыта Всемирной аллергологической организации, вклад Ирландии в глобальные исследования аллергии продолжает расти, и в ряду ученых, борящихся с этим тяжелым бременем у детей, уже явно заметен продуктивный прирост.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

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