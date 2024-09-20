Шлях до порятунку: ірландські вчені розробили метод боротьби з алергією на молоко у дітей

Алергії все частіше поширюються світом, охоплюючи як дорослих, так і дітей, для яких вони становлять особливу небезпеку. Однак вчені з Ірландії розробили новий простий метод боротьби з однією з них, що стосується популярного дитячого напою.

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Дослідники Ірландського центру вивчення здоров'я матері та дитини (INFANT) при Університетському коледжі Корка (UCC) та Університетській лікарні Корка (CUH) домоглися успіхів у розв'язанні проблеми алергії на коров'яче молоко, на яку страждає дедалі більше немовлят. Свій новий і доступний спосіб боротьби з такою реакцією організму на молоко вони назвали "Молочні сходи", пише University College Cork.

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Як правило, лікування алергії на коров'яче молоко передбачає тривалий процес суворої відмови від нього з подальшим медичним наглядом і поступовим введенням у раціон у віці від 3 до 5 років. Цей метод може забирати багато часу і бути стресовим для всієї родини. Однак дослідники продемонстрували більш доступний, домашній підхід, відомий як "Молочні сходи".

Молочні сходи — це поетапний метод, за якого невеликі, зростаючі кількості молока вживаються повторно під ретельним наглядом у домашніх умовах, що скорочує необхідність численних відвідувань лікарні. Дослідження, опубліковане в Journal of Paediatric Allergy and Immunology, показало, що ймовірність успішного перенесення молока у дітей, які дотримуються цього методу, майже вчетверо вища, ніж у тих, хто дотримується традиційного підходу до відмови від молока.

Ця розробка знаменує собою значний прогрес у лікуванні харчової алергії, і, можливо, змінить підхід клініцистів у всьому світі до подібних захворювань. Доктор Хуан Трухільо, консультант-педіатр-алерголог з Університетської лікарні Корка та провідний дослідник, наголосив на важкому психологічному та практичному тягарі, який харчова алергія покладає на сім'ї. Він зазначив, що в Ірландії найпоширенішими видами харчової алергії у дітей молодшого віку є реакції на яйця, коров'яче молоко та арахіс. Трухільо також наголосив на лідерстві Ірландії в розробці нового методу, який було впроваджено в практику лікування алергії в усій країні завдяки зусиллям таких експертів, як професор Джонатан Гоуріхейн із Королівського коледжу хірургів Ірландії.

Хоча цей прорив може дати нову надію мільйонам дітей, доктор Трухільо закликав до обережності, застерігаючи батьків від використання нерегульованих алерготестів і наголошуючи на важливості звернення по професійну медичну консультацію. Він наголосив, що непотрібні обмеження в харчуванні можуть негативно позначитися на зростанні та розвитку дитини. Його заклик до індивідуального підходу до лікування харчової алергії підкреслює критично важливу необхідність регульованих, заснованих на фактичних даних втручань, особливо в делікатних випадках за участю немовлят.

Успіх дослідження частково пояснюється підтримкою багатьох національних організацій, які сприяли його проведенню. Завдяки тому, що CUH і UCC нещодавно були зараховані до числа центрів передового досвіду Всесвітньої алергологічної організації, внесок Ірландії в глобальні дослідження алергії продовжує зростати, і серед науковців, які борються з цим важким тягарем у дітей, уже явно помітний продуктивний приріст.

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