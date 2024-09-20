Следуют за нами везде: ученые узнали причину, незаметно подрывающую нашу продуктивность

В современном быстро меняющемся мире многие места работы требуют от своих сотрудников гибкость и адаптацию к новым условиям. Однако ученые выяснили основную причину стресса, который накапливается во рабочее время и ответ их удивил.

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В современной быстро меняющейся рабочей среде технологии стали одновременно и благом, и источником стресса для многих сотрудников. Постоянные уведомления, электронные письма и пинги размывают границы между работой и личной жизнью, что приводит к тому, что эксперты теперь называют "технострессом". К счастью, с момента определения этого термина ученым удалось выработать ряд способов, которые помогают бороться с ним, пишет Newswise.

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Профессор организационного лидерства и информационной аналитики в Школе бизнеса Лидса, Джейсон Тэтчер, провел исследование, в котором проанализировал растущую нагрузку, которую технологии оказывают на сотрудников различных сфер труда. Он предполагает, что современные работники сталкиваются с чрезмерным разнообразием цифровых требований, которые усиливают чувство стресса и выгорания.

Последнее исследование Тэтчера, опубликованное в июне 2024 года в журнале MIS Quarterly, определило пять ключевых цифровых стрессоров, также называемых "технострессорами". К ним относятся техноперегрузка, техноинтрузия, техносложность, технобезопасность и технонеопределенность. Каждый из этих стрессоров воздействует на людей по-разному, начиная от необходимости постоянно оставаться на связи и заканчивая постоянной адаптацией, которую требует новое программное обеспечение.

По словам Тэтчера, одна из главных проблем заключается в том, что эти стрессовые факторы не действуют изолированно, а, наоборот, усугубляются и обостряются, усиливая общее воздействие. Например, в его исследовании подчеркивается, что ограничение некоторых стрессовых факторов, например сокращение количества электронной почты в выходные дни, не всегда решает общую проблему. "Вы можете избавиться от техноинвазии, запретив электронную почту по выходным, но ощущение перегрузки все равно возникнет в понедельник, когда появятся сотни непрочитанных сообщений", — объясняет Тэтчер.

Поэтому руководителям необходимо выработать более комплексную стратегию борьбы с этими взаимосвязанными цифровыми стрессорами, считает ученый. Одно из возможных решений — предоставить сотрудникам больше возможностей для контроля над своим рабочим режимом, позволяя им более автономно распоряжаться своим временем и технологиями. По мнению Тэтчер, такой подход может уменьшить ощущение перегруженности, не меняя при этом фактических рабочих привычек сотрудников.

Кроме того, руководители должны помнить о непредвиденных последствиях, которые могут вызвать новые технологии, например, об увеличении рабочей нагрузки за счет дополнительных каналов связи или инструментов. Для снижения цифрового стресса в исследовании предлагается несколько стратегий для руководителей. Среди них — проведение оценки, чтобы понять, с какими именно стрессовыми факторами сталкиваются сотрудники, разработка политики, регулирующей общение во внеурочное время, проведение тренингов для повышения цифровой грамотности и предложение гибких решений, адаптированных к различным командам. Регулярные проверки и внимательное отношение к ранним признакам выгорания также имеют решающее значение для предотвращения эскалации стресса.

Помимо результатов данного исследования, более широкие исследования постоянно показывают, что стресс на рабочем месте влияет не только на психическое здоровье, но и на производительность. В докладе Американской психологической ассоциации (APA) подчеркивается, что стресс на рабочем месте является причиной значительной части прогулов и неудовлетворенности работой.

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