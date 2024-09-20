Слідують за нами скрізь: учені дізналися причину, що непомітно підриває нашу продуктивність

У сучасному мінливому світі, що швидко змінюється, багато місць роботи вимагають від своїх співробітників гнучкості та адаптації до нових умов. Однак вчені з'ясували основну причину стресу, який накопичується в робочий час і відповідь їх здивувала.

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У сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, технології стали одночасно і благом, і джерелом стресу для багатьох співробітників. Постійні сповіщення, електронні листи та пінги розмивають межі між роботою та особистим життям, що призводить до того, що експерти тепер називають "технострессом". На щастя, з моменту визначення цього терміна вченим вдалося виробити низку способів, які допомагають боротися з ним, пише Newswise.

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Професор організаційного лідерства та інформаційної аналітики в Школі бізнесу Лідса, Джейсон Тетчер, провів дослідження, в якому проаналізував зростаюче навантаження, що його технології чинять на співробітників різних сфер праці. Він припускає, що сучасні працівники стикаються з надмірним розмаїттям цифрових вимог, які посилюють відчуття стресу та вигорання.

Останнє дослідження Тетчера, опубліковане в червні 2024 року в журналі MIS Quarterly, визначило п'ять ключових цифрових стресорів, також званих "технострессорами". До них належать техноперевантаження, техноінтрузія, техноскладність, технобезпека і техноневизначеність. Кожен із цих стресорів впливає на людей по-різному, починаючи від необхідності постійно залишатися на зв'язку і закінчуючи постійною адаптацією, яку вимагає нове програмне забезпечення.

За словами Тетчера, одна з головних проблем полягає в тому, що ці стресові фактори не діють ізольовано, а, навпаки, посилюються і загострюються, посилюючи загальний вплив. Наприклад, у його дослідженні підкреслюється, що обмеження деяких стресових чинників, наприклад скорочення кількості електронної пошти у вихідні дні, не завжди вирішує загальну проблему. "Ви можете позбутися техноінвазії, заборонивши електронну пошту у вихідні, але відчуття перевантаження все одно виникне в понеділок, коли з'являться сотні непрочитаних повідомлень", — пояснює Тетчер.

Тому керівникам необхідно виробити більш комплексну стратегію боротьби з цими взаємопов'язаними цифровими стрессорами, вважає вчений. Одне з можливих рішень — надати співробітникам більше можливостей для контролю над своїм робочим режимом, дозволяючи їм більш автономно розпоряджатися своїм часом і технологіями. На думку Тетчер, такий підхід може зменшити відчуття перевантаженості, не змінюючи при цьому фактичних робочих звичок співробітників.

Крім того, керівники мають пам'ятати про непередбачувані наслідки, які можуть спричинити нові технології, наприклад, про збільшення робочого навантаження за рахунок додаткових каналів зв'язку або інструментів. Для зниження цифрового стресу в дослідженні пропонується кілька стратегій для керівників. Серед них — проведення оцінки, щоб зрозуміти, з якими саме стресовими факторами стикаються співробітники, розробка політики, що регулює спілкування в позаурочний час, проведення тренінгів для підвищення цифрової грамотності та пропозиція гнучких рішень, адаптованих до різних команд. Регулярні перевірки та уважне ставлення до ранніх ознак вигорання також мають вирішальне значення для запобігання ескалації стресу.

Крім результатів цього дослідження, ширші дослідження постійно показують, що стрес на робочому місці впливає не тільки на психічне здоров'я, а й на продуктивність. У доповіді Американської психологічної асоціації (APA) підкреслюється, що стрес на робочому місці є причиною значної частини прогулів і незадоволеності роботою.

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