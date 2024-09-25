Доступный и дешевый: нутрициолог назвала продукт, укрепляющий сердце

Многие продукты могут похвастаться полезными для организма свойствами, однако не все их них так доступны в плане цены. Нутрициолог выделила один доступный и эффективный продукт, который способен укрепить наше сердце.

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Сердечно-сосудистые заболевания остаются серьезной глобальной проблемой здравоохранения: ежедневно от них умирает около 55 000 человек, что соответствует одной смерти каждые 1,5 секунды. Однако ученые обнаружили один дешевый и распространенный продукт, который способен защитить наше сердце от подобных опасностей, пишет Liverpool Echo.

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Пугающая статистика смертности заставила такие организации здравоохранения, как NHS, рассматривать роль диеты в поддержании здоровья сердца, в качестве общедоступной меры противодействия смертельным исходам. В частности, они советуют воздержаться от чрезмерного потребления жареной пищи, сыров и плавленого мяса, которые, как известно, способствуют возникновению сердечно-сосудистых проблем. Однако некоторые продукты могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, и один такой продукт, на удивление недорогой, привлекает все больше внимания нутрициологов.

Свежий хумус с пониженным содержанием жира был отмечен экспертами по питанию за его потенциальную пользу для здоровья. Дженна Хоуп, известный диетолог, назвала его "самым здоровым продуктом", высоко оценив баланс питательных веществ в нем. По словам Хоуп, этот хумус идеально подходит для перекуса или как часть трапезы, обеспечивая наш организм растительным белком, полезными жирами и ключевыми минералами, такими как железо и цинк, которые необходимы для поддержания энергии и функционирования клеток.

Хумус, приготовленный в основном из нута и тахини, был также связан с улучшением уровня холестерина. Исследование 2006 года, в котором приняли участие 47 взрослых, употреблявших продукты с добавлением нута в течение пяти недель, показало снижение уровня холестерина на 4,6%. Учитывая, что высокий уровень холестерина и гипертония являются основными факторами, способствующими развитию сердечных заболеваний, эти результаты подчеркивают потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы от включения нута в рацион.

Эксперты из Кливлендской клиники выступают за то, чтобы хумус был официально признан полезным для сердца продуктом, благодаря богатой клетчатке и питательным веществам. Дополнительные исследования показали, что диетическое питание, особенно богатое бобовыми, такими как хумус, может оказывать долгосрочное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Однако, как и в случае со многими другими диетическими корректировками, необходимо консультироваться со специалистами, чтобы полностью понять долгосрочное воздействие хумуса и других продуктов на сердечно-сосудистые заболевания. Для тех, кто хочет улучшить здоровье сердца, включение хумуса в сбалансированную диету может стать шагом в правильном направлении, наряду с более широкими изменениями образа жизни, такими как увеличение физической активности и сокращение потребления обработанных продуктов.

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Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.