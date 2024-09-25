Доступний і дешевий: нутриціологиня назвала продукт, що зміцнює серце

Багато продуктів можуть похвалитися корисними для організму властивостями, проте не всі з них такі доступні в плані ціни. Нутриціолог виділила один доступний і ефективний продукт, який здатний зміцнити наше серце.

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Серцево-судинні захворювання залишаються серйозною глобальною проблемою охорони здоров'я: щодня від них помирає близько 55 000 осіб, що відповідає одній смерті кожні 1,5 секунди. Однак учені виявили один дешевий і поширений продукт, який здатний захистити наше серце від подібних небезпек, пише Liverpool Echo.

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Страшна статистика смертності змусила такі організації охорони здоров'я, як NHS, розглядати роль дієти в підтримці здоров'я серця, як загальнодоступний захід протидії смертельним наслідкам. Зокрема, вони радять утриматися від надмірного споживання смаженої їжі, сирів і плавленого м'яса, що, як відомо, сприяють виникненню серцево-судинних проблем. Однак деякі продукти можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань, і один з них, напрочуд недорогий, привертає все більше уваги нутриціологів.

Свіжий хумус зі зниженим вмістом жиру був відзначений експертами з харчування за його потенційну користь для здоров'я. Дженна Хоуп, відома дієтологиня, назвала його "найздоровішим продуктом", високо оцінивши баланс поживних речовин у ньому. За словами експертки, цей хумус ідеальний для перекусу або як частина трапези, забезпечуючи наш організм рослинним білком, корисними жирами і ключовими мінералами, такими, як залізо і цинк, що потрібні для підтримки енергії та функціонування клітин.

Хумус, приготований здебільшого з нуту й тахіні, був також пов'язаний із поліпшенням рівня холестерину. Дослідження 2006 року, в якому взяли участь 47 дорослих, які вживали продукти з додаванням нуту протягом п'яти тижнів, показало зниження рівня холестерину на 4,6%. З огляду на те, що високий рівень холестерину і гіпертонія є основними чинниками, що сприяють розвитку серцевих захворювань, ці результати підкреслюють потенційну користь для серцево-судинної системи від додавання нуту до раціону.

Експерти з Клівлендської клініки виступають за те, щоб хумус був офіційно визнаний корисним для серця продуктом, завдяки багатій клітковині та поживним речовинам. Додаткові дослідження показали, що дієтичне харчування, особливо багате на бобові, як-от хумус, може чинити довгостроковий вплив на здоров'я серцево-судинної системи.

Однак, як і у випадку з багатьма іншими дієтичними коригуваннями, необхідно консультуватися з фахівцями, щоб повністю зрозуміти тривалий вплив хумусу та інших продуктів на серцево-судинні захворювання. Для тих, хто хоче поліпшити здоров'я серця, включення хумусу до збалансованої дієти може стати кроком у правильному напрямі, поряд із ширшими змінами способу життя, такими як збільшення фізичної активності та скорочення споживання оброблених продуктів.

Раніше Фокус писав про п'ять щоденних звичок, які допоможуть зміцнити здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами, виливаючись у легкі та ефективні кроки зі зміцнення самопочуття нашого центру прийняття рішень.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.