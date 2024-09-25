Необычный подход: ученые предложили лечить депрессию ингредиентом галлюциногенных грибов

Ученые постоянно продолжают поиски эффективных лекарств от растущих показателей депрессии во всем мире. В этот раз, их любопытство привело их к необычному потенциальному решению этой проблемы, скрывающемуся в особенных грибах.

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Недавнее исследование, представленное на конгрессе ECNP в Милане, показало, что псилоцибин, активный ингредиент галлюциногенных грибов, может стать альтернативой обычным антидепрессантам, таким как СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина). Такой необычный взгляд уже не столь удивителен на фоне растущего количества обнаруживаемых видов депрессии, которые попросту не поддаются лечению существующими препаратами, пишет News Medical.

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В ходе рандомизированного контролируемого исследования, опубликованного в журнале eClinicalMedicine и прошедшего с участием 59 пациентов с умеренной и тяжелой депрессией, псилоцибин напрямую сравнивался с эсциталопрамом, обычно назначаемым СИОЗС. Оба препарата дали схожее улучшение симптомов депрессии в течение шести месяцев, но псилоцибин также обеспечил заметные дополнительные преимущества. Участники, принимавшие псилоцибин, сообщили о значительном улучшении не только психического здоровья, но и психосоциального функционирования. К ним относятся усиление чувства связи и более глубокое ощущение смысла жизни — результаты, которых не наблюдалось при приеме эсциталопрама.

Ведущий исследователь Томмазо Барба, кандидат наук из Имперского колледжа Лондона, отметил, что хотя оба препарата были эффективны для облегчения депрессивных симптомов, таких как тоска, псилоцибин превзошел эсциталопрам по показателям общего благополучия. Важно отметить, что эти улучшения сохранялись в течение как минимум шести месяцев, что позволяет ученым предположить, что псилоцибин может оказывать долгосрочное положительное влияние на психическое здоровье. Предыдущие исследования показали, что СИОЗС, хотя и эффективны для многих, часто сопровождаются побочными эффектами, такими как снижение либидо — проблема, которой псилоцибин может избежать.

Барба отметил, что псилоцибиновая терапия, похоже, обеспечивает "дополнительные положительные преимущества для психического здоровья", что делает ее перспективной альтернативой для людей, обеспокоенных побочными эффектами или эффективностью традиционных антидепрессантов.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, доктор Дэвид Эрритзоу, клинический директор Центра психоделических исследований при Имперском колледже, предупреждает, что псилоцибин по-прежнему является экспериментальным методом лечения и не утвержден для широкого применения. Доктор Эрритзое подчеркнул, что псилоцибиновая терапия проводится в контролируемых условиях, чтобы снизить риски, которые, как правило, отсутствуют при рекреационном использовании. Кроме того, в исследовании признается, что некоторые пациенты продолжали получать другие виды лечения в течение шестимесячного наблюдения, что усложняет интерпретацию долгосрочных преимуществ, связанных исключительно с псилоцибином.

Сторонние эксперты, такие как Йохан Лундберг, профессор психиатрии из Каролинского института, высоко оценивают исследование за его инновационный подход, но также отмечают некоторые ограничения. К ним относятся отсутствие анализа неидеальности и необходимость более тщательного наблюдения за дополнительными вмешательствами, которые получали участники. Для полного понимания роли псилоцибина в лечении депрессии, особенно в качестве основной альтернативы СИОЗС, необходимы дополнительные исследования. Пока же псилоцибин представляет собой потенциальный жизнеспособный вариант для некоторых, хотя и не для всех пациентов, и может предложить более целостный подход к лечению психического здоровья, затрагивая как симптомы, так и общее самочувствие.

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