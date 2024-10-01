Проблема зарождается в кишечнике: ученые нашли причину развития опасного заболевания

Миллионы людей во всем мире подвергаются риску развития болезни, которая может сделать даже повседневную рутину настоящим испытанием и лишить их возможности нормально жить. Недавно ученые выяснили один из возможных ключевых моментов ее зарождения.

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Болезнью Паркинсона страдают миллионы людей по всему миру, и, по прогнозам, к 2030 году их число значительно возрастет. Несмотря на то, что до сих пор не установлена точная причина болезни, недавнее исследование ученых предложило новую важную информацию, которая может помочь заранее обнаруживать очаги ее возможного развития и начинать столь нужное и важное лечение вовремя, пишет StudyFinds.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что у людей с повреждениями верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на 75% выше риск развития болезни Паркинсона, что подтверждает давно обсуждаемую гипотезу "кишечник, как источник". Эта теория предполагает, что у некоторых пациентов болезнь Паркинсона может зарождаться в кишечнике, а затем переходить на мозг.

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"Может произвести революцию": ученые разработали уникальный метод лечения болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это нейродегенеративное заболевание, при котором нарушается работа нейронов, отвечающих за выработку дофамина, что приводит к таким симптомам, как тремор, ригидность мышц и затрудненное движение. Кроме того, болезнь затрагивает нейроны, вырабатывающие норадреналин, что нарушает автоматические функции организма, такие как регуляция кровяного давления. Исследование, проведенное под руководством доктора Триши Пасрича из Медицинского центра Бет Израэль Диконес, изучило более 9000 пациентов и показало, что у 2,2% пациентов с повреждениями слизистой оболочки ЖКТ впоследствии была диагностирована болезнь Паркинсона, тогда как у пациентов без таких повреждений этот диагноз был поставлен лишь 0,5%.

Исследователи отметили, что у пациентов с повреждениями ЖКТ чаще встречались такие заболевания, как инфекция Helicobacter pylori, хронический прием НПВС и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Эти пациенты часто сообщали о немоторных симптомах, таких как запоры и трудности с глотанием, задолго до постановки диагноза болезни Паркинсона. По словам доктора Пасрича, эти результаты свидетельствуют о том, что повреждения ЖКТ могут служить ранним индикатором болезни Паркинсона, что потенциально позволяет раньше выявить ее и принять соответствующие меры.

Это исследование укрепляет доводы в пользу связи между кишечником и мозгом при болезни Паркинсона, однако авторам еще многое предстоит понять о том, как повреждения ЖКТ приводят к нейродегенерации. Выявление этих связей, однако, открывает возможности для более ранней диагностики. В то время как существующие методы лечения болезни Паркинсона направлены на устранение симптомов, более раннее выявление может улучшить состояние пациентов и замедлить прогрессирование заболевания.

Болезнь Паркинсона, которой страдают более 10 миллионов человек во всем мире, остается сложным и опасным заболеванием, на которое влияет целый ряд генетических и экологических факторов и данное исследование — важнейший шаг к лучшему пониманию и лечению этой болезни.

Ранее Фокус писал о том где именно зарождается болезнь Паркинсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни Паркинсона может быть короче, чем мы могли себе представить.

Также Фокус писал о необычной стратегии борьбы с болезнью Паркинсона, обнаруженной учеными. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Паркинсона.

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