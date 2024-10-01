Проблема зароджується в кишечнику: вчені знайшли причину розвитку небезпечного захворювання

Мільйони людей у всьому світі наражаються на ризик розвитку хвороби, яка може зробити навіть повсякденну рутину справжнім випробуванням і позбавити їх можливості нормально жити. Нещодавно вчені з'ясували один із можливих ключових моментів її зародження.

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На хворобу Паркінсона страждають мільйони людей по всьому світу, і, за прогнозами, до 2030 року їхня кількість значно зросте. Незважаючи на те, що досі не встановлена точна причина хвороби, нещодавнє дослідження вчених запропонувало нову важливу інформацію, яка може допомогти заздалегідь виявляти вогнища її можливого розвитку та розпочинати таке потрібне і важливе лікування вчасно, пише StudyFinds.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, показало, що у людей з ушкодженнями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) на 75% вищий ризик розвитку хвороби Паркінсона, що підтверджує давно обговорювану гіпотезу "кишківник, як джерело". Ця теорія передбачає, що в деяких пацієнтів хвороба Паркінсона може зароджуватися в кишечнику, а потім переходити на мозок.

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"Може зробити революцію": вчені розробили унікальний метод лікування хвороби Паркінсона

Хвороба Паркінсона — це нейродегенеративне захворювання, за якого порушується робота нейронів, що відповідають за вироблення дофаміну, що призводить до таких симптомів, як тремор, ригідність м'язів і утруднений рух. Крім того, хвороба зачіпає нейрони, які виробляють норадреналін, що порушує автоматичні функції організму, як-от регуляція кров'яного тиску. Дослідження, проведене під керівництвом доктора Тріші Пасріча з Медичного центру Бет Ізраель Діконес, вивчило більше ніж 9000 пацієнтів і показало, що у 2,2% пацієнтів з ушкодженнями слизової оболонки шлунково-кишкового тракту згодом було діагностовано хворобу Паркінсона, тоді як у пацієнтів без таких ушкоджень цей діагноз було поставлено лише 0,5%.

Дослідники зазначили, що у пацієнтів з ушкодженнями шлунково-кишкового тракту частіше зустрічалися такі захворювання, як інфекція Helicobacter pylori, хронічне вживання НПЗЗ і гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). Ці пацієнти часто повідомляли про немоторні симптоми, як-от запори і труднощі з ковтанням, задовго до постановки діагнозу хвороби Паркінсона. За словами доктора Пасріча, ці результати свідчать про те, що ушкодження шлунково-кишкового тракту можуть слугувати раннім індикатором хвороби Паркінсона, що потенційно дає змогу раніше виявити її та вжити відповідних заходів.

Це дослідження зміцнює докази на користь зв'язку між кишківником і мозком при хворобі Паркінсона, проте авторам ще багато чого належить зрозуміти про те, як ушкодження шлунково-кишкового тракту призводять до нейродегенерації. Виявлення цих зв'язків, однак, відкриває можливості для більш ранньої діагностики. У той час як наявні методи лікування хвороби Паркінсона спрямовані на усунення симптомів, більш раннє виявлення може поліпшити стан пацієнтів і уповільнити прогресування захворювання.

Хвороба Паркінсона, на яку страждають понад 10 мільйонів людей в усьому світі, залишається складним і небезпечним захворюванням, на яке впливає ціла низка генетичних та екологічних чинників, і згадане дослідження — надважливий крок до кращого розуміння і лікування цієї хвороби.

Раніше Фокус писав про те, де саме зароджується хвороба Паркінсона. Нове дослідження показало, що шлях від проблем з кишечником до хвороби Паркінсона може бути коротшим, ніж ми могли собі уявити.

Також Фокус писав про незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона, виявлену вченими. У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний і загадковий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

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