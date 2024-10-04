Стерли чувство страха: ученые открыли новый способ борьбы с ПТСР

ПТСР является серьезным и распространенным осложнением, превращающим жизни тысяч людей в бесконечный кошмар, который может начаться в любой момент. Однако недавно ученые разработали простой и эффективный способ борьбы с ним.

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Новое исследование ученых показало, что физические упражнения легкой интенсивности могут играть определенную роль в борьбе с симптомами посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). ПТСР, широко распространенное психическое расстройство, вызванное сильным стрессом, традиционно лечится различными методами. Однако в последнее время все больше внимания уделяется пользе физических упражнений, особенно доказательствам влияния легких упражнений на его последствия, пишет Medical Xpress.

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Ученым уже известно, что физические упражнения повышают уровень нейротрофического фактора мозга (НФМ) — белка, играющего важнейшую роль в памяти и обучении, особенно в гиппокампе. В новом исследовании, опубликованном в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, они разработали модель беговой дорожки для животных, чтобы изучить влияние интенсивности физических упражнений на память о стрессовых пережитых ситуациях. Режим упражнений был откалиброван на основе лактатного порога, что позволило точно контролировать интенсивность тренировок.

Сначала крыс подвергали легким ударам электрическим током, чтобы вызвать стрессовые воспоминания, а затем группа этих крыс в течение четырех недель выполняла упражнения легкой интенсивности. Результаты показали четкое различие: в то время как все крысы изначально проявляли реакцию страха, те, кто участвовал в регулярных тренировках, постепенно становились более активными и менее пугливыми. Такой сдвиг в поведении указывает на то, что упражнения легкой интенсивности помогли им стереть воспоминания о страхе, считает профессор Хидеаки Соя, автор исследования и директор Инициативы по перспективным исследованиям в области высокоэффективной деятельности человека (ARIHHP).

Когда же исследователи блокировали НФМ-сигнализацию у крыс, подвергшихся тренировкам, эффект упражнений, уменьшающий страх, был сведен на нет, что подтверждает критическую роль НФМ в этом процессе, заявили авторы. Данное исследование позволило им предположить, что постоянные упражнения легкой интенсивности могут быть ценным инструментом для уменьшения симптомов ПТСР, поскольку они повышают активность НФМ в гиппокампе, способствуя стиранию травматических воспоминаний.

Учитывая, что люди с ПТСР часто также страдают от депрессии и им трудно поддерживать регулярную физическую активность, вероятность того, что даже низкоинтенсивные упражнения могут оказывать значительное терапевтическое воздействие может спасти тысячи людей, подверженных сразу нескольким психологическим расстройствам.

Эти результаты дают надежду на создание новых стратегий лечения ПТСР с помощью физических упражнений, которые будут одновременно эффективными и более легкими для соблюдения. Потенциал НФМ в нейротерапии уже изучается в других методах лечения психического здоровья, например, депрессии и тревожных расстройств. Исследования показывают, что люди, поддерживающие регулярную физическую активность, обладают более высокой когнитивной функцией и общей устойчивостью к проблемам психического здоровья.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.