Стерли відчуття страху: вчені відкрили новий спосіб боротьби з ПТСР

ПТСР є серйозним і поширеним ускладненням, що перетворює життя тисяч людей на нескінченне жахіття, яке може початися будь-якої миті. Однак нещодавно вчені розробили простий і ефективний спосіб боротьби з ним.

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Нове дослідження вчених показало, що фізичні вправи легкої інтенсивності можуть відігравати певну роль у боротьбі з симптомами посттравматичного стресового розладу (ПТСР). ПТСР, широко поширений психічний розлад, спричинений сильним стресом, традиційно лікується різними методами. Однак останнім часом все більше уваги приділяється користі фізичних вправ, особливо доказам впливу легких вправ на його наслідки, пише Medical Xpress.

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Ученим уже відомо, що фізичні вправи підвищують рівень нейротрофічного фактора мозку (НФМ) — білка, що відіграє найважливішу роль у пам'яті та навчанні, особливо в гіпокампі. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Medicine & Science in Sports & Exercise, вони розробили модель бігової доріжки для тварин, щоб вивчити вплив інтенсивності фізичних вправ на пам'ять про стресові пережиті ситуації. Режим вправ був відкалібрований на основі лактатного порога, що дало змогу точно контролювати інтенсивність тренувань.

Спочатку щурів піддавали легким ударам електричним струмом, щоб викликати стресові спогади, а потім група цих щурів протягом чотирьох тижнів виконувала вправи легкої інтенсивності. Результати показали чітку відмінність: тоді як усі щури спочатку виявляли реакцію страху, ті, хто брав участь у регулярних тренуваннях, поступово ставали активнішими і менш полохливими. Таке зрушення в поведінці вказує на те, що вправи легкої інтенсивності допомогли їм стерти спогади про страх, вважає професор Хідеакі Соя, автор дослідження і директор Ініціативи з перспективних досліджень у сфері високоефективної діяльності людини(ARIHHP).

Коли ж дослідники блокували НФМ-сигналізацію у щурів, які зазнали тренувань, ефект вправ, що зменшував страх, був зведений нанівець, що підтверджує критичну роль НФМ у цьому процесі, заявили автори. Це дослідження дозволило їм припустити, що постійні вправи легкої інтенсивності можуть бути цінним інструментом для зменшення симптомів ПТСР, оскільки вони підвищують активність НФМ у гіпокампі, сприяючи стиранню травматичних спогадів.

З огляду на те, що люди з ПТСР часто також страждають від депресії та їм важко підтримувати регулярну фізичну активність, ймовірність того, що навіть низькоінтенсивні вправи можуть чинити значний терапевтичний вплив, може врятувати тисячі людей, схильних одразу до кількох психологічних розладів.

Ці результати дають надію на створення нових стратегій лікування ПТСР за допомогою фізичних вправ, які будуть водночас ефективними та легшими для дотримання. Потенціал НФМ у нейротерапії вже вивчається в інших методах лікування психічного здоров'я, наприклад, депресії та тривожних розладів. Дослідження показують, що люди, які підтримують регулярну фізичну активність, мають вищу когнітивну функцію і загальну стійкість до проблем психічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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