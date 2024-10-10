Чем меньше возраст, тем больше риски: ученые выяснили эффективность операции на колене у детей

Травмы колена могут заставить даже взрослого человека надолго выпасть из привычной жизни. Еще сложнее дела обстоят с детьми, ведь ученые выяснили, что проведение операции тем, кто младше определенного возраста может не дать никакого результата.

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Дисковидный латеральный мениск (ДЛМ) — это редкое заболевание у детей, при котором хрящ колена имеет неправильную форму. В тяжелых случаях это может привести к остеохондрозу, заболеванию суставов, вызывающему разрыв между костью и хрящом. Это заболевание встречается примерно в 14,5% случаев ДЛМ, но до недавнего времени данные о лечении были ограничены. Однако новые данные, полученные учеными, могут позволить им минимизировать шанс серьезных травм у больных, пишет ScienceDaily.

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Исследователи, в число которых входил доктор Кен Иида и специально назначенный профессор Юсуке Хасимото из Осакского столичного университета, провели важный анализ, чтобы восполнить этот пробел. В исследовании, опубликованном в журнале Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, приняли участие дети в возрасте до 15 лет, которым в период с 2003 по 2017 год была проведена операция связанная с ДЛМ.

Исследователи разделили 95 пациентов на две группы: с уже существующим остеохондрозом и без него. В группе с ранее существовавшим остеохондрозом, несмотря на успешно проведенные операции, у 28,5 % наблюдался рецидив заболевания. В то же время в группе без остеохондроза у 8,8 % после операции развился остеохондрозом. Возраст был определен как ключевой фактор: у детей в возрасте 9 лет и младше риск рецидива или возникновения заболевания после операции был выше.

Эти результаты дают ученым и врачам ценное представление о стратегиях и важности своевременности лечения. Доктор Иида подчеркнул сложность принятия решений о лечении маленьких пациентов как с ДЛМ, так и с остеохондрозом. Он отметил, что у пациентов младше 9 лет консервативные методы лечения должны быть приоритетнее немедленного хирургического вмешательства, чтобы минимизировать риск ухудшения состояния сустава.

Данное исследование подчеркивает необходимость разработки индивидуальных планов лечения в зависимости от возраста и наличия остеохондроза, предлагая новые соображения хирургам и педиатрам при ведении молодых пациентов с этими заболеваниями коленного сустава. Определение возраста как значительного фактора риска может помочь врачам принимать более обоснованные решения о хирургическом вмешательстве, что потенциально снизит необходимость в последующих операциях и улучшит долгосрочные результаты лечения пациентов.

Исследования показывают, что частота травм в таких видах спорта, как футбол или баскетбол, которые оказывают интенсивное давление на колено, может увеличить вероятность развития заболеваний суставов. Устранение ранних признаков и включение профилактического лечения у детей из группы риска может помочь смягчить необходимость инвазивного лечения.

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