Що менший вік, то більші ризики: вчені з'ясували ефективність операції на коліні у дітей

Травми коліна можуть змусити навіть дорослу людину надовго випасти зі звичного життя. Ще складніше справи йдуть із дітьми, адже вчені з'ясували, що проведення операції тим, хто молодший за певний вік, може не дати жодного результату.

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Дископодібний латеральний меніск (ДЛМ) — це рідкісне захворювання у зростаючих дітей, за якого хрящ коліна має неправильну форму. У важких випадках це може призвести до остеохондрозу, захворювання суглобів, що спричиняє розрив між кісткою і хрящем. Це захворювання зустрічається приблизно в 14,5% випадків ДЛМ, але до недавнього часу дані про лікування були обмежені. Однак нові дані, отримані вченими, можуть дозволити їм мінімізувати шанс серйозних травм у хворих, пише ScienceDaily.

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Дослідники, до числа яких входив доктор Кен Ііда і спеціально призначений професор Юсуке Хасімото з Осакського столичного університету, провели важливий аналіз, щоб заповнити цю прогалину. У дослідженні, опублікованому в журналі Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, взяли участь діти у віці до 15 років, яким у період з 2003 до 2017 року було проведено операцію, пов'язану з ДЛМ.

Дослідники розділили 95 пацієнтів на дві групи: з уже існуючим остеохондрозом і без нього. У групі з раніше існуючим остеохондрозом, незважаючи на успішно проведені операції, у 28,5 % спостерігався рецидив захворювання. Водночас у групі без остеохондрозу у 8,8 % після операції розвинувся остеохондроз. Вік був визначений як ключовий фактор: у дітей віком 9 років і молодше ризик рецидиву або виникнення захворювання після операції був вищим.

Ці результати дають вченим і лікарям цінне уявлення про стратегії та важливість своєчасності лікування. Доктор Ііда наголосив на складності ухвалення рішень щодо лікування маленьких пацієнтів як із ДЛМ, так і з остеохондрозом. Він наголосив, що у пацієнтів віком до 9 років консервативні методи лікування мають бути пріоритетнішими за негайне хірургічне втручання, щоб мінімізувати ризик погіршення стану суглоба.

Це дослідження підкреслює необхідність розробки індивідуальних планів лікування залежно від віку і наявності остеохондрозу, пропонуючи нові міркування хірургам і педіатрам при веденні молодих пацієнтів з цими захворюваннями колінного суглоба. Визначення віку як значного фактора ризику може допомогти лікарям ухвалювати більш обґрунтовані рішення щодо хірургічного втручання, що потенційно знизить необхідність у подальших операціях і поліпшить довгострокові результати лікування пацієнтів.

Дослідження показують, що частота травм у таких видах спорту, як футбол або баскетбол, які чинять інтенсивний тиск на коліно, може збільшити ймовірність розвитку захворювань суглобів. Усунення ранніх ознак і включення профілактичного лікування у дітей із групи ризику може допомогти пом'якшити необхідність інвазивного лікування.

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