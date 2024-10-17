Бежали подальше от других: ученые рассказали, что заставляло древних людей покидать дома

Люди с давних времен стремились в места, где их окружали другие и одно время чем плотнее жили соседи, тем им было уютнее. Однако нечто заставляло такие города вымирать, а людей отдаляться и мигрировать с территории Турции в Украину.

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Модель человеческих поселений — от плотных фермерских деревень до разрозненных общин — озадачивала исследователей на протяжении десятилетий. Археологи долгое время рассматривали такие факторы, как изменение климата, перенаселенность и социальное давление, в качестве причин оставления ранних городов. Однако недавно в качестве еще одного потенциального объяснения появились болезни. Близкое соседство с одомашненными животными часто приводило к зоонозным заболеваниям, а их вспышки могли побудить многих покинуть большие и плотные поселения, пишет The Conversation.

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Исследования планировки ранних поселений позволяют предположить, что некоторые популяции со временем выработали стратегии, позволяющие смягчить воздействие различных болезней на их общины, объясняет Р. Александр Бентли, профессор антропологии Университета Теннесси. Он приводит один из таких примеров — Чаталхеюк, самая древняя в мире земледельческая деревня, расположенная на территории современной Турции. Это поселение, возникшее более 9 000 лет назад, было плотно застроено домами из глинобитного кирпича. Тысячи людей жили в тесном соседстве с такими животными, как овцы и крупный рогатый скот — ситуация, благоприятная для распространения зоонозных заболеваний.

Свидетельства из останков людей и крупного рогатого скота выявили туберкулез в регионе еще в 8500 году до нашей эры, а сальмонеллу у людей — в 4500 году до нашей эры. Эти болезни, возможно, сыграли свою роль в том, что к 6000 году до н. э. Чаталхеюк был окончательно покинут, а население рассеялось по более мелким, менее людным местам.

Примерно 2000 лет спустя в Трипольской культуре на территории современной Украины появились крупные городские поселения с другой планировкой. В этих мегапоселениях, таких как Небеливка, дома располагались на большем расстоянии друг от друга, концентрическими овалами, разделенными на кварталы, рассказывает Бентли. Археологи предполагают, что такая плотность застройки могла способствовать ограничению распространения болезней. Моделирование распространения болезней в Небеливке позволяет предположить, что такая структурированная планировка в сочетании с ограниченным взаимодействием между соседями могла снизить риск вспышек заболеваний, особенно пищевых.

Несмотря на эти инновации, трипильские поселения были в конце концов заброшены около 3000 года до н. э., возможно, из-за развития таких болезней, как чума, которые стали передаваться воздушно-капельным путем и их стало сложнее сдерживать. По мере возрождения городов в других частях света, таких как Месопотамия и Египет, появлялись новые стратегии городского планирования и санитарии. Города стали центрами торговли, в них завозилось продовольствие, которое хранилось в больших силосных ямах, а для уменьшения распространения болезней были разработаны системы общественной санитарии, такие как каналы и бани.

История ранних городских поселений демонстрирует, как человечество неоднократно приспосабливалось к вызовам, создаваемым внешними факторами. Эти изменения в планировке поселений и практике общественного здравоохранения заложили основу для городов современных цивилизаций и понимание того, как древние сообщества реагировали на угрозу болезней, дает ученым ценное представление о взаимосвязи между плотностью населения и общественным здоровьем, что может лечь в стратегии борьбы с эпидемиями в будущем.

Ранее Фокус писал о виновниках черной чумы. Ученые предполагают, что совсем не крысы были источником распространения болезни в средневековье.

Также Фокус писал о том, что чума бродила по Европе за тысячелетия до эпидемии. В тысячелетних зубах древних британцев скрыто откровение: предки страшной Черной Смерти появились на британской земле гораздо раньше, чем предполагали ученые.