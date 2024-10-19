Показать, что буллинг — не выход: психолог рассказал, как приучить проблемных детей к доброте

Взрослея, дети не всегда понимают, что такое "хорошо" и "плохо", а также порой проявляют жестокость не осознавая этого. В этот момент ребенка еще можно вернуть на верный путь и отучить травить и унижать своих сверстников, но важно знать как это правильно сделать.

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Издевательства, также известные как буллинг и травля, это серьезная проблема, которая затрагивает детей во всем мире, но когда ребенок проявляет склонность к ним, родителям бывает особенно трудно сориентироваться и предпринять меры, чтобы ребенок не вырос человеком, который постоянно привык унижать окружающих и ведет себя крайне агрессивно по отношению к обществу и порядку, пишет Forbes.

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Исследования показывают, что дети часто используют издевательства как защитный механизм, а не действуют из злого умысла, объясняет психолог Марк Треверс. Научная работа, проведенная в 2018 году и опубликованная в журнале Journal of Child and Family Studies, показала, что причиной буллинга может быть потребность сохранить контроль и защитить самооценку, а не желание причинить вред другим. Раннее вмешательство является ключом к решению проблемы такого поведения, подчеркивает психолог.

Семейная динамика играет решающую роль в формировании поведения детей. Стиль воспитания, особенно авторитарный, может способствовать развитию склонности к буллингу. Родителям рекомендуется задуматься о своем поведении дома и спросить себя, не создают ли они обстановку, которая может поощрять бесчувственность или нереалистичные ожидания. Обеспечение детям безопасного пространства для выражения эмоций может помочь уменьшить потребность в издевательствах как способе выражения тревоги или разочарования.

Одним из эффективных подходов к борьбе с издевательствами является поощрение "силы добра" через эмпатию и инклюзивность. Приучение детей к помощи другим — будь то через общественную работу, групповые мероприятия или просто поддержку — может помочь им понять, что настоящая сила исходит от доброты, а не от доминирования. Такое смещение акцента помогает детям найти подтверждение в позитивном социальном взаимодействии, а не в пагубном поведении, считает Треверс.

Родители также могут помочь своим детям найти длительную радость в здоровых занятиях, а не во временном удовольствии, которое может дать травля. В одном исследовании ученые выяснили, что травля может давать мимолетное чувство удовлетворения, но родители могут противостоять этому, поощряя увлечения и отмечая достижения ребенка. Эти позитивные источники радости помогают детям развивать чувство собственного достоинства и более здоровые социальные связи.

Наконец, очень важно поддерживать открытое общение дома. Создание благоприятной атмосферы, в которой дети чувствуют себя комфортно, выражая свои эмоции, может предотвратить перерастание неуверенности в агрессию. Заботливая, понимающая и доверительная домашняя обстановка помогает снизить уровень издевательств и способствует эмоциональному благополучию. Проявляя доброту и сочувствие, родители могут направлять своих детей к более здоровым отношениям и поведению своим примером.

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