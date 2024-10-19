Показати, що булінг — не вихід: психолог розповів, як привчити проблемних дітей до доброти

Дорослішаючи, діти не завжди розуміють, що таке "добре" і "погано", а також часом проявляють жорстокість, не усвідомлюючи цього. У цей момент дитину ще можна повернути на правильний шлях і відучити цькувати і принижувати своїх однолітків, але важливо знати, як це правильно зробити.

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Знущання, також відомі як булінг і цькування, — це серйозна проблема, яка зачіпає дітей в усьому світі, але коли дитина проявляє схильність до них, батькам буває особливо важко зорієнтуватися та вжити заходів, щоб дитина не виросла людиною, яка постійно звикла принижувати оточуючих і поводиться вкрай агресивно по відношенню до суспільства і порядку, пише Forbes.

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Дослідження показують, що діти часто використовують знущання як захисний механізм, а не діють зі злого умислу, пояснює психолог Марк Треверс. Наукова робота, проведена 2018 року й опублікована в журналі Journal of Child and Family Studies, показала, що причиною булінгу може бути потреба зберегти контроль і захистити самооцінку, а не бажання заподіяти шкоду іншим. Раннє втручання є ключем до вирішення проблеми такої поведінки, підкреслює психолог.

Сімейна динаміка відіграє вирішальну роль у формуванні поведінки дітей. Стиль виховання, особливо авторитарний, може сприяти розвитку схильності до булінгу. Батькам рекомендується замислитися над своєю поведінкою вдома і запитати себе, чи не створюють вони обстановку, що може заохочувати байдужість або нереалістичні очікування. Забезпечення дітям безпечного простору для вираження емоцій може допомогти зменшити потребу в знущаннях як способі вираження тривоги або розчарування.

Одним з ефективних підходів до боротьби зі знущаннями є заохочення "сили добра" через емпатію та інклюзивність. Привчання дітей до допомоги іншим — чи то через громадську роботу, групові заходи або просто підтримку — може допомогти їм зрозуміти, що справжня сила походить від доброти, а не від домінування. Таке зміщення акценту допомагає дітям знайти підтвердження в позитивній соціальній взаємодії, а не в згубній поведінці, вважає Треверс.

Батьки також можуть допомогти своїм дітям знайти тривалу радість у здорових заняттях, а не в тимчасовому задоволенні, яке може дати цькування. В одному дослідженні вчені з'ясували, що цькування може давати швидкоплинне відчуття задоволення, але батьки можуть протистояти цьому, заохочуючи захоплення і відзначаючи досягнення дитини. Ці позитивні джерела радості допомагають дітям розвивати почуття власної гідності та більш здорові соціальні зв'язки.

Нарешті, дуже важливо підтримувати відкрите спілкування вдома. Створення сприятливої атмосфери, в якій діти почуваються комфортно, висловлюючи свої емоції, може запобігти переростанню невпевненості в агресію. Турботлива, розуміюча і довірлива домашня обстановка допомагає знизити рівень знущань і сприяє емоційному благополуччю. Виявляючи доброту і співчуття, батьки можуть спрямовувати своїх дітей до більш здорових стосунків і поведінки своїм прикладом.

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