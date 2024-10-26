"Каждая 7 статья лжет": ученые сделали громкое заявление о правдивости исследований

В современном мире, где наука развивается быстрыми темпами, количество выходящих и публикующихся исследований растет с каждым годом. Однако недавний анализ их публикаций и скандалов заставил некоторых ученых проявить сомнение в их правдивости.

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Недавнее исследование ученых, как бы это парадоксально не звучало, выяснило, что 1 из 7 исследований является неправдивым, представляя потенциально большую опасность для общества. Хотя многие из нас знают, что наука существует для того чтобы открывать, проверять и опровергать различные вещи на постоянной основе, восприятие этих работ как истины в последней инстанции несет в себе серьезные риски для здоровья миллионов людей, пишет The Age.

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Работающий в Университете Линнея Джеймс Хизерс, отправился в десятилетнее путешествие по темной стороне научных исследований, толчком к которому послужил необычный эксперимент на южном побережье Франции. В ходе эксперимента молодая женщина намеренно сбросила перчатку, чтобы понаблюдать за реакцией людей в зависимости от того, были ли ее волосы подняты или опущены. Когда ее волосы были распущены, мужчины охотнее помогали, и этот результат оказался настолько значительным, что Хизерс усомнился в достоверности исследования.

Это заставило его выявить потенциальные проблемы с данными, показав один из самых преувеличенных психологических эффектов, когда-либо зафиксированных. Его скептицизм привел к тому, что Скандинавский журнал психологии выразил озабоченность результатами, что послужило толчком к более глубокому изучению Хизерсом научных нарушений. Его исследование, которое еще не прошло полноценный обзор, недавно завершилось смелым утверждением: примерно каждая седьмая научная работа является мошеннической.

Хизерс пришел к этому числу, усреднив результаты 12 исследований, посвященных недобросовестному ведению научной деятельности, и назвал этот вопрос системной проблемой, представляющей угрозу для авторитета науки. Его выводы отражают более широкую обеспокоенность научного сообщества, например, манипуляции с изображениями в исследованиях болезни Альцгеймера, которые привели к отзыву ключевых работ.

В ходе анализа более 20 000 статей эксперт по научной честности доктор Элизабет Бик обнаружила, что 3,8% содержали сомнительные графики, причем не менее половины из них, вероятно, были намеренно сфальсифицированы. Одна из первопричин этой проблемы кроется в самой академической системе. Наука в значительной степени опирается на доверие, а карьерный рост часто зависит от публикаций в престижных журналах вроде Nature. Бик, консультант по вопросам научной добросовестности, подчеркивает, что низкая вероятность быть пойманным в сочетании с высоким вознаграждением поощряет такое поведение.

Даже если их поймают, последствия часто оказываются незначительными, как это видно на примере Австралийского национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям, куда в период с 2018 по 2023 год поступило 139 жалоб на нарушение добросовестности при проведении исследований, большинство из которых привели к малым штрафам. Усилия по борьбе с научным мошенничеством предпринимаются медленно. Австралийская академия наук и ведущие университеты страны выступают за создание независимой комиссии по расследованию нарушений при проведении исследований, но правительство пока не предпринимает никаких действий.

Иан Чабб, секретарь по научной политике Академии, отметил, что создание такой комиссии застопорилось, потому что истинные масштабы проблемы остаются неясными. Без точных данных политическая воля к решению проблемы остается слабой. Некоторые люди берут дело в свои руки. Например, профессор Адриан Барнетт из Квинслендского технологического университета удалил названия престижных журналов из своего резюме в знак протеста против предвзятого отношения системы к высокоэффективным публикациям. Он считает, что нынешняя зависимость от упрощенных показателей, таких как количество цитирований, провоцирует неэтичное поведение, когда исследователи готовы пойти на все, чтобы их работы были опубликованы в журналах высшего уровня.

Согласно последним исследованиям, научное мошенничество может быть более масштабным, чем принято считать. В отчете Retraction Watch говорилось, что до 5% статей, отозванных в период с 2000 по 2015 год, были вызваны неправомерными действиями, что еще больше подчеркивает системные проблемы в академических кругах. Это вызывает серьезные опасения относительно честности исследований, которые лежат в основе разработки основных новых стратегий в области здравоохранения и науки в целом.

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