Убивает не только иммунитет, но и разум: ученые выяснили, что обычные инфекции опасны для мозга

С возрастом наш мозг становится все более подверженным различным осложнениям, затуманивающим наш разум. Однако недавно ученые выяснили, что даже обычные заболевания, которыми мы болели много лет назад, могут усугубить его здоровье.

Related video

Результаты недавнего исследования ученых свидетельствуют о потенциальной долгосрочной связи между распространенными инфекциями, такими как грипп, и повышенным риском развития слабоумия на поздних этапах жизни. Такие данные говорят о том, что в зоне потенциального риска развития таких забоелваний, как деменция, могут оказаться миллионы людей, когда либо болевших обычными болезнями, пишет InsideHook.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Aging, учеными были изучены различные инфекции, включая грипп, респираторные и кожные инфекции, и было установлено, что такие заболевания могут привести к повышенному риску развития слабоумия спустя десятилетия. Авторы объяснили этот повышенный риск тем, что инфекции могут вызывать острые воспалительные реакции или изменять иммунную систему хозяина, что со временем может повлиять на мозг и нервную систему.

В исследовании было проанализировано 15 различных типов инфекций, и оказалось, что шесть из них были связаны с потерей объема мозга, что является важным показателем в развитии когнитивных нарушений и слабоумия. Эта связь между инфекциями и здоровьем мозга говорит про долгосрочные последствия, которые такие заболевания, как грипп, могут оказывать на неврологические функции даже спустя много лет после выздоровления. Кинан Уокер, один из авторов исследования из Национального института старения, подчеркнул, что связь между инфекциями и риском деменции не связана с каким-либо конкретным видом инфекции. Он отметил важность как профилактических мер, таких как вакцинация, так и оперативного ухода после перенесенной инфекции, чтобы потенциально смягчить эти долгосрочные последствия.

Дополнительные результаты научных работ подтверждают идею о том, что на риск деменции влияет широкий спектр факторов, помимо инфекций. В докладе, опубликованном в журнале The Lancet, названы 14 факторов, способствующих 45% случаев деменции во всем мире. Среди этих факторов — уровень образования, потеря слуха и зрения, недостаточная физическая активность, а также такие факторы образа жизни, как курение и чрезмерное употребление алкоголя. Этот отчет подчеркивает, что профилактика деменции может потребовать целостного подхода, включающего как изменение образа жизни, так и медицинские вмешательства.

Растущее количество исследований, связывающих инфекции и снижение когнитивных способностей, показывают реальную сложность профилактики деменции. Хотя инфекции, такие как грипп, по-видимому, представляют собой долгосрочный риск, более широкие факторы образа жизни и здоровья играют значительную роль в определении общего риска, что говорит о том, что проактивное управление здоровьем на протяжении всей жизни имеет решающее значение для избежания развития болезни.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.