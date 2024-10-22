Вбиває не тільки імунітет, а й розум: учені з'ясували, що звичайні інфекції небезпечні для мозку

З віком наш мозок стає все більш схильним до різних ускладнень, що затуманюють наш розум. Однак нещодавно вчені з'ясували, що навіть звичайні захворювання, на які ми хворіли багато років тому, можуть погіршити його здоров'я.

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Результати нещодавнього дослідження вчених свідчать про потенційний довгостроковий зв'язок між поширеними інфекціями, такими як грип, і підвищеним ризиком розвитку слабоумства на пізніх етапах життя. Такі дані свідчать про те, що в зоні потенційного ризику розвитку таких захворювань, як деменція, можуть опинитися мільйони людей, які коли-небудь хворіли на звичайні хвороби, пише InsideHook.

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Під час дослідження, результати якого було опубліковано в журналі Nature Aging, вченими було вивчено різні інфекції, включно з грипом, респіраторними та шкірними інфекціями, і було встановлено, що такі захворювання можуть призвести до підвищеного ризику розвитку слабоумства через десятиліття. Автори пояснили цей підвищений ризик тим, що інфекції можуть спричиняти гострі запальні реакції або змінювати імунну систему господаря, що з часом може вплинути на мозок і нервову систему.

У дослідженні було проаналізовано 15 різних типів інфекцій, і виявилося, що шість із них були пов'язані з втратою об'єму мозку, що є важливим показником у розвитку когнітивних порушень і слабоумства. Цей зв'язок між інфекціями і здоров'ям мозку свідчить про довгострокові наслідки, які такі захворювання, як грип, можуть впливати на неврологічні функції навіть через багато років після одужання. Кінан Вокер, один із авторів дослідження з Національного інституту старіння, наголосив, що зв'язок між інфекціями і ризиком деменції не пов'язаний з будь-яким конкретним видом інфекції. Він наголосив на важливості як профілактичних заходів, таких як вакцинація, так і оперативного догляду після перенесеної інфекції, щоб потенційно пом'якшити ці довгострокові наслідки.

Додаткові результати наукових робіт підтверджують ідею про те, що на ризик деменції впливає широкий спектр факторів, крім інфекцій. У доповіді, опублікованій у журналі The Lancet, названо 14 чинників, що сприяють 45% випадків деменції в усьому світі. Серед цих чинників — рівень освіти, втрата слуху і зору, недостатня фізична активність, а також такі фактори способу життя, як куріння і надмірне вживання алкоголю. Цей звіт підкреслює, що профілактика деменції може потребувати цілісного підходу, що включає як зміну способу життя, так і медичні втручання.

Всебільша кількість досліджень, що пов'язують інфекції та зниження когнітивних здібностей, показують реальну складність профілактики деменції. Хоча інфекції, такі як грип, мабуть, являють собою довгостроковий ризик, ширші чинники способу життя і здоров'я відіграють значну роль у визначенні загального ризику, що свідчить про те, що проактивне управління здоров'ям протягом усього життя має вирішальне значення для уникнення розвитку хвороби.

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