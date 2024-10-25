Одна добавка изменила ситуацию: ученые обнаружили потенциальное лекарство от опасного синдрома

Различные послеоперационные осложнения нередко выливаются в тяжелые болезни, которые словно приговор нависают над людьми. Пытаясь найти метод лечения одной из них, ученые обнаружили возможный ключ к победе в широко распространенной добавке.

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Недавнее исследование ученых сообщило обществу о значительном прогрессе науки в возможностях лечения синдрома короткой кишки (СКК), редкого, но изнурительного заболевания. СКК, которым страдают примерно 10 000-20 000 человек в одних лишь США, включая детей и взрослых, возникает в результате повреждения или хирургического удаления части тонкой кишки, что приводит к недоеданию и другим серьезным проблемам со здоровьем. Хотя дети могут родиться с этим заболеванием, чаще всего оно возникает в результате других заболеваний, таких как некротизирующий энтероколит, особенно у недоношенных младенцев, пишет ScienceDaily.

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При СКК у пациентов снижается способность усваивать питательные вещества из пищи, что часто приводит к необходимости внутривенной диетологической поддержки. Существующие методы лечения, включая специальные диеты, хирургическое вмешательство, а иногда и пересадку кишечника, приносят ограниченное облегчение и чреваты такими осложнениями, как инфекции и длительная госпитализация.

Главный хирург Детского центра Джона Хопкинса и старший автор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, Дэвид Хэкэм, отметил влияние СКК на пациентов и семьи, подчеркнув необходимость поиска более эффективных методов лечения. Прорыв в их исследовании связан с ролью цинка в поддержке роста и восстановления кишечника. Ученые использовали модель мыши для имитации СКК и наблюдали естественный процесс адаптации в кишечнике, когда маленькие волосовидные структуры, называемые ворсинками, становились длиннее, пытаясь улучшить всасывание питательных веществ.

Однако этой естественной адаптации было недостаточно для полного выздоровления. Тогда, проведя дальнейшее исследование, команда определила конкретные генные пути, ответственные за эту адаптацию, и использовала стволовые клетки человека в мышах, чтобы воспроизвести состояние кишечника человека. С помощью секвенирования РНК одной клетки они обнаружили, что определенные гены, в частности SLC39A4 и SLC39A5, которые помогают транспортировать цинк в организме, были значительно более активны у мышей с СКК. Это позволило им выдвинуть гипотезу о том, что добавка цинка может способствовать выздоровлению больных этим недугом.

Кормление мышей диетой с высоким содержанием цинка привело к улучшению показателей выживаемости, сохранению веса и улучшению работы кишечника по сравнению с контрольными группами. Исследователи также расширили свои выводы, проанализировав образцы тканей человека, и подтвердили повышенный уровень генов переноса цинка у пациентов с СКК.

Результаты их исследования свидетельствуют о том, что добавки цинка могут быть использованы в качестве терапевтической стратегии, хотя необходимы дальнейшие работы для определения безопасности и эффективности такого метода лечения у людей. Несмотря на многообещающие результаты, Хэкэм и его коллеги подчеркивают, что для подтверждения роли цинка в лечении СКК у людей необходимы дополнительные испытания, в том числе клинические. Однако в случае успеха добавки с цинком могут значительно улучшить качество жизни тысяч людей, страдающих этим синдромом.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о ферментированном соке капусты. Он обладает большей антиоксидантной активностью, чем неферментированный, что означает, что он может лучше защищать наши клетки от повреждений.

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