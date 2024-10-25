Одна добавка змінила ситуацію: вчені виявили потенційні ліки від небезпечного синдрому

Різні післяопераційні ускладнення нерідко виливаються у важкі хвороби, які немов вирок нависають над людьми. Намагаючись знайти метод лікування однієї з них, вчені виявили можливий ключ до перемоги в широко поширеній добавці.

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Нещодавнє дослідження вчених повідомило суспільству про значний прогрес науки в можливостях лікування синдрому короткої кишки (СКК), рідкісного, але виснажливого захворювання. СКК, на яке страждають приблизно 10 000-20 000 осіб в одних лише США, включно з дітьми та дорослими, виникає внаслідок пошкодження або хірургічного видалення частини тонкої кишки, що призводить до недоїдання та інших серйозних проблем зі здоров'ям. Хоча діти можуть народитися з цим захворюванням, найчастіше воно виникає в результаті інших захворювань, таких як некротизуючий ентероколіт, особливо у недоношених немовлят, пише ScienceDaily.

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При СКК у пацієнтів знижується здатність засвоювати поживні речовини з їжі, що часто призводить до необхідності внутрішньовенної дієтологічної підтримки. Існуючі методи лікування, включно зі спеціальними дієтами, хірургічним втручанням, а іноді й пересадкою кишківника, приносять обмежене полегшення і чреваті такими ускладненнями, як інфекції та тривала госпіталізація.

Головний хірург Дитячого центру Джона Гопкінса і старший автор дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications, Девід Хекхем, наголосив на впливі СКК на пацієнтів і сім'ї, наголосивши на необхідності пошуку більш ефективних методів лікування. Прорив у їхньому дослідженні пов'язаний із роллю цинку в підтримці росту і відновлення кишечника. Вчені використовували модель миші для імітації СКК і спостерігали природний процес адаптації в кишківнику, коли маленькі волосоподібні структури, звані ворсинками, ставали довшими, намагаючись поліпшити всмоктування поживних речовин.

Однак цієї природної адаптації було недостатньо для повного одужання. Тоді, провівши подальше дослідження, команда визначила конкретні генні шляхи, відповідальні за цю адаптацію, і використала стовбурові клітини людини в мишах, щоб відтворити стан кишечника людини. За допомогою секвенування РНК однієї клітини вони виявили, що певні гени, зокрема SLC39A4 та SLC39A5, які допомагають транспортувати цинк в організмі, були значно активнішими в мишей із СКК. Це дозволило їм висунути гіпотезу про те, що добавка цинку може сприяти одужанню хворих на цю недугу.

Годування мишей дієтою з високим вмістом цинку призвело до поліпшення показників виживання, збереження ваги і поліпшення роботи кишечника порівняно з контрольними групами. Дослідники також розширили свої висновки, проаналізувавши зразки тканин людини, і підтвердили підвищений рівень генів перенесення цинку в пацієнтів із СКК.

Результати їхнього дослідження свідчать про те, що добавки цинку можуть бути використані як терапевтична стратегія, хоча необхідні подальші роботи для визначення безпеки та ефективності такого методу лікування в людей. Незважаючи на багатообіцяючі результати, Хекем і його колеги підкреслюють, що для підтвердження ролі цинку в лікуванні СКК у людей необхідні додаткові випробування, зокрема клінічні. Однак у разі успіху добавки з цинком можуть значно поліпшити якість життя тисяч людей, які страждають на цей синдром.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

Також Фокус писав про ферментований сік капусти. Він має більшу антиоксидантну активність, ніж неферментований, що означає, що він може краще захищати наші клітини від пошкоджень.

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