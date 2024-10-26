Лишенные важнейшего чувства: ученые рассказали об осложнениях при потере обоняния

Наша возможность чувствовать запахи не просто помогла нам выжить на протяжении всего существования человечества, но и незаметно влияет на наше общее здоровье. Пытаясь выяснить последствия ее потери, ученые открыли ряд ключевых изменений в организме.

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Аносмию, врожденное отсутствие обоняния, часто не замечают и не придают ей значительного внимания, но она оказывает серьезное влияние на повседневную жизнь многих людей. Если временная потеря этого чувства из-за простуды может быть неприятной, то у тех, кто родился без него, происходят гораздо более значительные изменения в повседневной жизни. В недавнем исследовании учеными изучалось то, как аносмия влияет на характер дыхания и как это может отразиться на эмоциональном и физическом состоянии людей, пишет Smithsonian.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и проведенное под руководством профессора Ноама Собеля из Научного института Вейцмана в Израиле, показало, что у людей с аносмией сам характер дыхания отличается от тех, кто обладает обычным обонянием. Используя носимое устройство для отслеживания потока воздуха в ноздрях, исследователи наблюдали за дыханием 21 человека с аносмией и 31 человека с нормальными обонятельными функциями в течение 24 часов. Результаты показали, что у людей с аносмией отсутствует "исследовательский нюх" — дыхательное поведение, которое, как считается, помогает нам обнаружить искомые запахи.

Это привело к уменьшению количества пиков вдоха у людей с аносмией, что может свидетельствовать о потере инстинктивного обонятельного исследования окружающей среды. Собел отмечает, что многие отвергают важность обоняния, однако его отсутствие может привести к различным негативным последствиям, так как все наши органы так или иначе зависят от дыхания и поступления кислорода в легкие. Он объясняет: "Бытует мнение, что это чувство совершенно неважно. Но если его потерять, то произойдет много плохого на уровне нашего организма, не считая изменения повседневной жизни". Его исследование показало, что люди с аносмией имеют примерно на 240 пиков вдоха в час меньше, чем те, у кого обоняние функционирует.

Однако в помещениях без сильных запахов дыхание обеих групп становилось более схожим. Несмотря на то, что исследование предлагает важные для терапии выводы, оно имеет свои ограничения. Размер выборки был относительно небольшим, и участники, родившиеся с аносмией, представляют собой лишь малую часть людей, страдающих этим заболеванием, поскольку большинство теряет обоняние из-за вирусных инфекций, травм мозга или нейродегенеративных заболеваний на протяжении жизни.

Эксперты предполагают, что люди, родившиеся с аносмией, могут "пробовать" окружающую среду по-другому, возможно, через рот, подобно некоторым животным. Рейчел Херц, невролог из Университета Брауна, добавляет, что врожденная аносмия может не нести таких рисков, как приобретенная, которая часто связана со снижением качества жизни и даже более высокой смертностью.

Исследование отмечает саму роль обоняния в нашем общем здоровье и масштабы ее влияния на него, предполагая, что измененные паттерны дыхания у людей с аносмией могут быть связаны с более широкими последствиями для него. По словам Собела, это исследование открывает возможности для более глубоких исследований, особенно с использованием нового носимого устройства, разработанного в ходе исследования, и потенциально предлагает новые способы понимания и решения проблем аносмии и ее осложнений.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.