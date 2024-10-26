Позбавлені найважливішого відчуття: вчені розповіли про ускладнення при втраті нюху

Наша можливість відчувати запахи не просто допомогла нам вижити протягом усього існування людства, а й непомітно впливає на наше загальне здоров'я. Намагаючись з'ясувати наслідки її втрати, вчені відкрили низку ключових змін в організмі.

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Аносмію, вроджену відсутність нюху, часто не помічають і не надають їй значної уваги, але вона серйозно впливає на повсякденне життя багатьох людей. Якщо тимчасова втрата цього почуття через застуду може бути неприємною, то в тих, хто народився без нього, відбуваються набагато значніші зміни в повсякденному житті. У нещодавньому дослідженні вченими вивчалося те, як аносмія впливає на характер дихання і як це може позначитися на емоційному та фізичному стані людей, пише Smithsonian.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications і проведене під керівництвом професора Ноама Собеля з Наукового інституту Вейцмана в Ізраїлі, показало, що у людей з аносмією сам характер дихання відрізняється від тих, хто має звичайний нюх. Використовуючи носимий пристрій для відстеження потоку повітря в ніздрях, дослідники спостерігали за диханням 21 людини з аносмією і 31 людини з нормальними нюховими функціями протягом 24 годин. Результати засвідчили, що у людей з аносмією відсутній "дослідницький нюх" — дихальна поведінка, яка, як вважається, допомагає нам виявити шукані запахи.

Це призвело до зменшення кількості піків вдиху в людей з аносмією, що може свідчити про втрату інстинктивного нюхового дослідження навколишнього середовища. Собел зазначає, що багато хто відкидає важливість нюху, проте його відсутність може призвести до різних негативних наслідків, оскільки всі наші органи так чи інакше залежать від дихання і надходження кисню в легені. Він пояснює: "Існує думка, що це почуття абсолютно неважливе. Але якщо його втратити, то станеться багато поганого на рівні нашого організму, не рахуючи зміни повсякденного життя". Його дослідження показало, що люди з аносмією мають приблизно на 240 піків вдиху на годину менше, ніж ті, у кого нюх функціонує.

Однак у приміщеннях без сильних запахів дихання обох груп ставало більш схожим. Незважаючи на те, що дослідження пропонує важливі для терапії висновки, воно має свої обмеження. Розмір вибірки був відносно невеликим, і учасники, які народилися з аносмією, являють собою лише малу частину людей, які страждають на це захворювання, оскільки більшість втрачає нюх через вірусні інфекції, травми мозку або нейродегенеративні захворювання протягом життя.

Експерти припускають, що люди, які народилися з аносмією, можуть "пробувати" навколишнє середовище по-іншому, можливо, через рот, подібно до деяких тварин. Рейчел Херц, неврологиня з Університету Брауна, додає, що вроджена аносмія може не нести таких ризиків, як набута, що часто пов'язана зі зниженням якості життя і навіть вищою смертністю.

Дослідження наголошує на самій ролі нюху в нашому загальному здоров'ї та масштабах його впливу на нього, припускаючи, що змінені патерни дихання у людей з аносмією можуть бути пов'язані з більш широкими наслідками для нього. За словами Собела, це дослідження відкриває можливості для глибших досліджень, особливо з використанням нового переносного пристрою, розробленого під час дослідження, і потенційно пропонує нові способи розуміння і вирішення проблем аносмії та її ускладнень.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.