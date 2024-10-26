Лечебные свойства оказались опасным плацебо: ученые поймали производителей опиоидов на лжи

Опиоиды уже долгое время считаются действенным методом лечения при некоторых диагнозах. Однако недавнее исследование выяснило, что научные данные, стоящие за этими заявлениями, ложные и они вовсе могли стать причиной глобальной эпидемии их использования.

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Новое исследование, проведенное Блумбергской школой общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, показало, как производители и популяризаторы рецептурных опиоидных обезболивающих манипулировали научными исследованиями, чтобы поддержать неточные утверждения о безопасности и эффективности своих продуктов. Это является серьезным нарушением, потенциально опасным для здоровья миллионов людей, так как даже не считая уникальность каждого организма, предоставление неточных данных об эффектах такой медицины может вызвать целый ряд осложнений, пишет News Medical.

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Исследование, опубликованное в журнале Health Affairs Scholar, показало, что некоторые представители отрасли использовали научную литературу для увековечивания ложных представлений, в том числе утверждений о том, что опиоиды, отпускаемые по рецепту, не вызывают привыкания. Данное исследование подчеркивает опасные последствия этих ложных представлений, которые способствовали широкому распространению злоупотребления опиоидами и продолжающейся опиоидной эпидемии в одних лишь США.

В исследовании ученых было изучено более 3600 документов из Архива документов опиоидной промышленности (OIDA) — хранилища, созданного в результате сотрудничества Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и Университета Джона Хопкинса. Этот архив содержит миллионы документов, полученных в результате судебных разбирательств с производителями опиоидов, и создан по образцу архива табачной промышленности UCSF.

В ходе анализа было выявлено 15 ключевых научных статей — письма, отчеты о случаях и обзоры, которые часто цитировались производителями опиоидов для подтверждения пяти основных ложных утверждений. В них утверждалось, что опиоиды эффективны при длительных болях, редко вызывают привыкание при назначении врачами и что пациенты, которые, казалось бы, страдают зависимостью, на самом деле испытывают "псевдозависимость". Исследование, проведенное под руководством доктора Рави Гупты, доцента Университета Джона Хопкинса, показало, как производители злоупотребляют научными публикациями, чтобы узаконить эти ложные утверждения. Во многих случаях они либо искажали, либо преувеличивали результаты медицинских исследований. Например, данные исследований, посвященных острой боли, часто использовались для обоснования применения опиоидов при хронических заболеваниях, несмотря на доказательства обратного.

Кроме того, часто скрывались тесные связи индустрии с авторами этих публикаций, в результате чего утверждения казались более правдоподобными, чем они были на самом деле. Эта практика повторяет тактику, которую ранее использовала табачная промышленность, чтобы преуменьшить опасность курения, как отметил доктор Гупта. Опиоидная промышленность использовала аналогичные стратегии, такие как выборочное цитирование и завышение значимости результатов, для продвижения своей продукции. Такое злоупотребление научными данными сыграло ключевую роль в разжигании опиоидной эпидемии, которая унесла сотни тысяч жизней в США с конца 1990-х годов.

В исследовании подчеркивается необходимость принятия более строгих мер регулирования для предотвращения подобных злоупотреблений в будущем. Более широкое воздействие опиоидной эпидемии продолжается: более 50 миллиардов долларов США в рамках мирового соглашения были распределены среди сообществ для лечения и профилактики зависимости. Однако сохраняющиеся проблемы, такие как исключение документов компании Purdue Pharma из архива OIDA из-за неразрешенных судебных разбирательств, свидетельствуют о том, что ученым предстоит еще много работы, чтобы полностью раскрыть масштабы злоупотреблений в этой отрасли. Помимо исторического контекста, данное исследование подтверждает необходимость улучшения надзора за отраслями, которые могут нанести вред здоровью населения.

Доктор Гупта отметил, что действия опиоидной индустрии служат предостережением для других отраслей, таких как производство сверхпереработанных продуктов питания и игорный бизнес, где коммерческие интересы могут аналогичным образом поставить под угрозу здоровье населения. Более строгие правила и прозрачный научный дискурс будут иметь решающее значение для устранения этих рисков, считают авторы.

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