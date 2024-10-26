Лікувальні властивості виявилися небезпечним плацебо: вчені спіймали виробників опіоїдів на брехні

Опіоїди вже довгий час вважаються дієвим методом лікування при деяких діагнозах. Однак недавнє дослідження з'ясувало, що наукові дані, які стоять за цими заявами, неправдиві, і вони зовсім могли стати причиною глобальної епідемії їхнього використання.

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Нове дослідження, проведене Блумберзькою школою громадської охорони здоров'я імені Джона Гопкінса, показало, як виробники та популяризатори рецептурних опіоїдних знеболювальних маніпулювали науковими дослідженнями, щоб підтримати неточні твердження про безпеку та ефективність своїх продуктів. Це є серйозним порушенням, потенційно небезпечним для здоров'я мільйонів людей, адже навіть не враховуючи унікальність кожного організму, надання неточних даних про ефекти такої медицини може спричинити цілу низку ускладнень, пише News Medical.

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Дослідження, опубліковане в журналі Health Affairs Scholar, засвідчило, що деякі представники галузі використовували наукову літературу для увічнення хибних уявлень, зокрема тверджень про те, що опіоїди, які відпускаються за рецептом, не викликають звикання. Це дослідження підкреслює небезпечні наслідки цих хибних уявлень, які сприяли широкому поширенню зловживання опіоїдами і триваючій опіоїдній епідемії в одних лише США.

У дослідженні вчених було вивчено понад 3600 документів з Архіву документів опіоїдної промисловості (OIDA) — сховища, створеного в результаті співпраці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) та Університету Джона Гопкінса. Цей архів містить мільйони документів, отриманих у результаті судових розглядів із виробниками опіоїдів, і створений за зразком архіву тютюнової промисловості UCSF.

Під час аналізу було виявлено 15 ключових наукових статей — листи, звіти про випадки та огляди, які часто цитувалися виробниками опіоїдів для підтвердження п'яти основних помилкових тверджень. У них стверджувалося, що опіоїди ефективні при тривалих болях, рідко викликають звикання при призначенні лікарями і що пацієнти, які, здавалося б, страждають залежністю, насправді відчувають "псевдозалежність". Дослідження, проведене під керівництвом доктора Раві Гупти, доцента Університету Джона Гопкінса, показало, як виробники зловживають науковими публікаціями, щоб узаконити ці неправдиві твердження. У багатьох випадках вони або спотворювали, або перебільшували результати медичних досліджень. Наприклад, дані досліджень, присвячених гострому болю, часто використовували для обґрунтування застосування опіоїдів при хронічних захворюваннях, незважаючи на докази зворотного.

Крім того, часто приховувалися тісні зв'язки індустрії з авторами цих публікацій, внаслідок чого твердження здавалися більш правдоподібними, ніж вони були насправді. Ця практика повторює тактику, яку раніше використовувала тютюнова промисловість, щоб применшити небезпеку куріння, як зазначив доктор Гупта. Опіоїдна промисловість використовувала аналогічні стратегії, як-от вибіркове цитування і завищення значущості результатів, для просування своєї продукції. Таке зловживання науковими даними зіграло ключову роль у розпалюванні опіоїдної епідемії, яка забрала сотні тисяч життів у США з кінця 1990-х років.

У дослідженні наголошується на необхідності вжиття більш суворих заходів регулювання для запобігання подібних зловживань у майбутньому. Ширший вплив опіоїдної епідемії триває: понад 50 мільярдів доларів США в рамках мирової угоди були розподілені серед спільнот для лікування і профілактики залежності. Однак проблеми, що зберігаються, як-от вилучення документів компанії Purdue Pharma з архіву OIDA через невирішені судові розгляди, свідчать про те, що вченим доведеться виконати ще багато роботи, щоб повністю розкрити масштаби зловживань у цій галузі. Крім історичного контексту, це дослідження підтверджує необхідність поліпшення нагляду за галузями, які можуть завдати шкоди здоров'ю населення.

Доктор Гупта зазначив, що дії опіоїдної індустрії слугують пересторогою для інших галузей, таких як виробництво надперероблених харчових продуктів і гральний бізнес, де комерційні інтереси можуть аналогічним чином поставити під загрозу здоров'я населення. Суворіші правила та прозоріший науковий дискурс матимуть вирішальне значення для усунення цих ризиків, вважають автори.

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