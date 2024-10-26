Доставят точно и без побочных эффектов: ученые разработали уникальный способ введения лекарств

Современные способы введения лекарства в организм имеют серьезный недостаток — попадая в него, оно затрагивает многие его области сразу. Для борьбы с этим и возникающими побочными эффектами ученые создали магнитных роботов помощников.

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Ученые из Наньянского технологического университета (NTU) в Сингапуре разработали новый тип мягких роботов размером с зерно, которыми можно управлять с помощью магнитных полей. Эти роботы, предназначенные для адресной доставки лекарств, представляют собой прорыв в области медицины, способный значительно повысить точность лечения и свести к минимуму побочные эффекты, пишет News Medical.

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Мини-роботы, созданные учеными с использованием интеллектуальных магнитных композитных материалов, способны транспортировать и высвобождать до четырех различных лекарств в программируемой последовательности, идется в исследовании, опубликованном в журнале Advanced Materials. Это шаг вперед по сравнению с предыдущими роботами, которые могли перевозить только три вида лекарств и не имели возможности программировать порядок их выпуска.

Доцент Лум Го Чжан, ведущий исследователь проекта, в качестве источника вдохновения привел научно-фантастический фильм 1960-х годов "Фантастическое путешествие", где миниатюрная подводная лодка была отправлена в человеческое тело для медицинских целей. Лум подчеркнул, что эта инновация может превзойти традиционные методы доставки лекарств, такие как таблетки или инъекции, позволяя роботам доставлять лекарства именно туда, где они необходимы в организме. Эти роботы очень ловкие, они способны ориентироваться в сложных средах внутри тела, чего не хватало предыдущим версиям, заявили ученые.

В лабораторных испытаниях роботы успешно перемещались в условиях, имитирующих человеческое тело, доставляя лекарства с точностью и минимальной утечкой в течение восьми часов. Такие возможности делают их идеальными кандидатами для лечения, требующего сложного режима приема лекарств, например, при лечении рака. Помимо исследователей NTU, большой потенциал в этой разработке видят и другие специалисты-медики. Доктор Йео Леонг Литт Леонард, старший консультант Национального университетского госпиталя, назвал роботов потенциальным ключевым элементом в сфере минимально инвазивных процедур будущего, предлагающим более безопасную альтернативу существующим методам, в которых используются катетеры или стенты.

Команда NTU намерена доработать технологию, сделав роботов еще меньше и эффективнее для использования в лечении таких заболеваний, как опухоли мозга и рак мочевого пузыря и толстой кишки. Прежде чем роботы начнут использоваться в клинических условиях, необходимо провести дополнительные испытания на органах-на-чипе и животных моделях, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности. Эта технология может произвести революцию в области доставки лекарств и малоинвазивной хирургии, и она отлично отражает растущее пересечение робототехники и медицины. Подобные достижения способны решить многие текущие проблемы в области медицинского лечения, открывая новые двери для точной терапии для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о создании управляемой камеры-таблетки, как альтернативе эндоскопии. Ученые впервые испытали микро-камеру с магнитным управлением, благодаря которой сканирование желудка становится таким же простым, как проглатывание таблетки.

Также Фокус писал о том, что большинство людей неправильно принимают таблетки. Как отмечают эксперты, почти все люди пьют таблетки одинаково — проглатывая лекарство стоя, однако такой способ не самый эффективный и быстрый.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.