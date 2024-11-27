Секрет здоровья хранился в наших стаканах: ученые открыли новую пользу воды

Человек не может существовать без воды, однако многие люди часто выпивают лишь необходимый ее минимум в день. Ученые выяснили, что таким образом они могут лишать себя целого ряда преимуществ, укрепляющих наше здоровье в разных областях.

Недавнее исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско предоставило доказательства того, что достаточное потребление воды способствует укреплению здоровья, особенно в таких областях, как контроль веса и профилактика образования камней в почках. Таким образом, утоляя жажду при первом же ее проявлении мы не только лишаем себя этого дискомфорта, но и закладываем фундамент здорового организма с каждой каплей воды, пишет ScienceBlog.

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В анализе ученых, опубликованном в журнале JAMA Network Open, рассматривались 18 рандомизированных контролируемых исследований, посвященных различным преимуществам потребления воды, что ставило под сомнение давний, но ранее не подтвержденный совет выпивать восемь чашек воды в день. Исследование, впрочем, выявило убедительную связь между потреблением воды и потерей веса. Среди участников, страдающих ожирением, употребление около шести чашек воды в день, особенно перед едой, значительно ускоряло потерю веса по сравнению с контрольными группами. В некоторых случаях те, кто потреблял больше воды, сбросили почти в два раза больше веса.

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Эта простая и экономически эффективная стратегия может сыграть важную роль в борьбе с эпидемией ожирения во многих странах. В одних лишь США она ежегодно обременяет систему здравоохранения на $173 млрд. Еще один важный аспект полученных результатов касается профилактики образования камней в почках. Согласно результатам исследования, поддержание ежедневного объема мочи не менее 2000 миллилитров за счет увеличения потребления воды существенно снижает частоту повторного образования камней в почках.

Учитывая болезненную природу камней в почках и их распространенность, этот метод представляет собой простую профилактическую меру, потенциально способную улучшить качество жизни миллионов людей.

Помимо этих основных заключений, учеными были обнаружены и другие преимущества для здоровья от употребления воды. Увеличение ее потребления связали с улучшением контроля над диабетом, снижением частоты мигреней и уменьшением количества инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Примечательно, что у женщин, употреблявших дополнительно шесть чашек воды в день, отмечалось заметное снижение заболеваемости ИМП, и им требовалось меньше антибиотиков при лечении.

С точки зрения общественного здравоохранения, эти результаты не только подтверждают традиционные рекомендации по гидратации, но и позволяют по-новому взглянуть на роль воды в профилактике и лечении распространенных заболеваний. Авторы предполагают, что гидратация должна стать центральным компонентом стратегий как личного, так и общественного здравоохранения, подчеркивая ее потенциал для снижения затрат на здравоохранение и улучшения общего самочувствия.

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