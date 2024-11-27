Секрет здоров'я зберігався в наших склянках: учені відкрили нову користь води

Людина не може існувати без води, проте багато людей часто випивають лише необхідний її мінімум на день. Учені з'ясували, що в такий спосіб вони можуть позбавляти себе цілої низки переваг, які зміцнюють наше здоров'я в різних сферах.

Недавнє дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско надало докази того, що достатнє споживання води сприяє зміцненню здоров'я, особливо в таких галузях, як контроль ваги та профілактика утворення каменів у нирках. Таким чином, втамовуючи спрагу за першого ж її прояву ми не тільки позбавляємо себе цього дискомфорту, а й закладаємо фундамент здорового організму з кожною краплею води, пише ScienceBlog.

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В аналізі вчених, опублікованому в журналі JAMANetwork Open, розглядалися 18 рандомізованих контрольованих досліджень, присвячених різним перевагам споживання води, що ставило під сумнів давню, але раніше не підтверджену пораду випивати вісім чашок води на день. Дослідження, втім, виявило переконливий зв'язок між споживанням води та втратою ваги. Серед учасників, які страждають на ожиріння, вживання близько шести чашок води на день, особливо перед їжею, значно прискорювало втрату ваги порівняно з контрольними групами. У деяких випадках ті, хто споживав більше води, скинули майже вдвічі більше ваги.

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Ця проста й економічно ефективна стратегія може зіграти важливу роль у боротьбі з епідемією ожиріння в багатьох країнах. В одних лише США вона щорічно обтяжує систему охорони здоров'я на $173 млрд. Ще один важливий аспект отриманих результатів стосується профілактики утворення каменів у нирках. Згідно з результатами дослідження, підтримання щоденного об'єму сечі щонайменше 2000 мілілітрів за рахунок збільшення споживання води істотно знижує частоту повторного утворення каменів у нирках.

З огляду на хворобливу природу каменів у нирках і їхню поширеність, цей метод являє собою простий профілактичний захід, потенційно здатний поліпшити якість життя мільйонів людей.

Крім цих основних висновків, вчені виявили й інші переваги для здоров'я від вживання води. Збільшення її споживання пов'язали з поліпшенням контролю над діабетом, зниженням частоти мігрені та зменшенням кількості інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ). Примітно, що у жінок, які вживали додатково шість чашок води на день, відзначалося помітне зниження захворюваності на ІСШ, і їм було потрібно менше антибіотиків під час лікування.

З погляду громадської охорони здоров'я, ці результати не тільки підтверджують традиційні рекомендації щодо гідратації, а й дають змогу по-новому поглянути на роль води в профілактиці та лікуванні поширених захворювань. Автори припускають, що гідратація має стати центральним компонентом стратегій як особистої, так і громадської охорони здоров'я, наголошуючи на її потенціалі для зниження витрат на охорону здоров'я і поліпшення загального самопочуття.

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