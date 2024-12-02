Лишает серьезного недостатка: ученые рассказали, как на нас влияет взросление рядом с животными

Слабый организм является серьезным риском, который в любой момент может развиться в опаснейшие заболевания и осложнения. Однако недавно ученые выяснили, что наши пушистые друзья тайно меняют его, чтобы защитить нас.

Дети, выросшие на фермах, значительно реже страдают от аллергии, говорится в недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Гетеборга в Швеции. Это явление может быть связано с ранним воздействием определенных бактерий, связанных с животными. Таким образом сосуществование с нашими братьями меньшими может закладывать в нас фундамент крепкого здоровья с детства, пишет Cosmos.

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Исследование ученых предполагает, что критические первые недели жизни играют важную роль в формировании микробиома нашего кишечника, который, в свою очередь, влияет на иммунную систему. Однако в прошлых исследованиях редко уделялось внимание разнообразию микробиома кишечника в раннем возрасте и его связи с развитием аллергии в дальнейшем, что исправила данная научная работа, опубликованная в журнале PLOS ONE.

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Исследователи собирали образцы кала у младенцев, начиная с трехдневного возраста, и отслеживали их микробиом кишечника до 18 месяцев. Эти образцы были взяты у трех групп: детей, живущих на фермах, детей, имеющих домашних животных, и детей, не имеющих контакта с животными. Последующие обследования, проведенные в возрасте трех и восьми лет, определили наличие аллергии.

Одним из ключевых результатов стало резкое семикратное увеличение соотношения анаэробных и факультативных бактерий у младенцев, подвергшихся воздействию животных, по сравнению с другими сверстниками, наблюдавшееся уже в возрасте одной недели. Домашние животные также способствовали ранней колонизации полезных бактерий, таких как Bifidobacterium, Clostridium и Lactobacillus, но без достижения доминирования анаэробов, наблюдавшегося у детей, выросших на ферме. Несмотря на то, что со временем сходство микробиомов между группами уменьшалось, характер бактериальной колонизации в раннем возрасте оставался связанным с проявлениями аллергии в возрасте восьми лет, что подчеркивает важность раннего развития микробиома кишечника для иммунного здоровья, заявили авторы.

Это исследование говорит о своеобразной защитной роли ранней колонизации анаэробами в профилактике аллергии, предлагая потенциально новые идеи для будущих терапевтических подходов, включающих участие животных. Однако, поскольку размер выборки составил всего 65 детей, исследование является относительно небольшим, и для подтверждения полученных результатов необходимы более широкие исследования, подчеркнули ученые.

В прошлом исследования показали, что сельская среда снижает риск развития аллергии и астмы из-за раннего воздействия микроорганизмов, что подтверждает существующую у ученых "гигиеническую гипотезу". Эта теория предполагает, что недостаточное воздействие микроорганизмов в чрезмерно дезинфицированных городских условиях способствует дисфункции иммунной системы, что приводит к более высокой распространенности аллергии и подверженности болезням.

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