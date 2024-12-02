Позбавляє серйозного недоліку: вчені розповіли, як на нас впливає дорослішання поруч із тваринами

Слабкий організм є серйозним ризиком, який будь-якої миті може перерости в найнебезпечніші захворювання та ускладнення. Однак нещодавно вчені з'ясували, що наші пухнасті друзі таємно змінюють його, щоб захистити нас.

Діти, які виросли на фермах, значно рідше страждають від алергії, йдеться в нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Університету Гетеборга у Швеції. Це явище може бути пов'язане з раннім впливом певних бактерій, пов'язаних із тваринами. Таким чином співіснування з нашими братами меншими може закладати в нас фундамент міцного здоров'я з дитинства, пише Cosmos.

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Дослідження вчених припускає, що критичні перші тижні життя відіграють важливу роль у формуванні мікробіома нашого кишківника, який, своєю чергою, впливає на імунну систему. Однак у минулих дослідженнях рідко приділялася увага різноманітності мікробіома кишківника в ранньому віці та його зв'язку з розвитком алергії надалі, що виправила ця наукова робота, опублікована в журналі PLOS ONE.

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Дослідники збирали зразки калу у немовлят, починаючи з триденного віку, і відстежували їхній мікробіом кишечника до 18 місяців. Ці зразки були взяті у трьох груп: дітей, які живуть на фермах, дітей, які мають домашніх тварин, і дітей, які не мають контакту з тваринами. Подальші обстеження, проведені у віці трьох і восьми років, визначили наявність алергії.

Одним із ключових результатів стало різке семикратне збільшення співвідношення анаеробних і факультативних бактерій у немовлят, які зазнали впливу тварин, порівняно з іншими однолітками, що спостерігалося вже у віці одного тижня. Домашні тварини також сприяли ранній колонізації корисних бактерій, таких як Bifidobacterium, Clostridium і Lactobacillus, але без досягнення домінування анаеробів, яке спостерігалося в дітей, що виросли на фермі. Незважаючи на те, що з часом схожість мікробіомів між групами зменшувалася, характер бактеріальної колонізації в ранньому віці залишався пов'язаним із проявами алергії у віці восьми років, що підкреслює важливість раннього розвитку мікробіома кишківника для імунного здоров'я, заявили автори.

Це дослідження свідчить про своєрідну захисну роль ранньої колонізації анаеробами в профілактиці алергії, пропонуючи потенційно нові ідеї для майбутніх терапевтичних підходів, що включають участь тварин. Однак, оскільки розмір вибірки становив лише 65 дітей, дослідження є відносно невеликим, і для підтвердження отриманих результатів необхідні ширші дослідження, наголосили вчені.

У минулому дослідження показали, що сільське середовище знижує ризик розвитку алергії та астми через ранній вплив мікроорганізмів, що підтверджує існуючу у вчених "гігієнічну гіпотезу". Ця теорія припускає, що недостатній вплив мікроорганізмів у надмірно дезінфікованих міських умовах сприяє дисфункції імунної системи, що призводить до вищою поширеності алергії та схильності до хвороб.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

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