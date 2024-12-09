Эволюция глазами обезьян: ученые рассказали, как у людей развилась способность общаться

В мире существует множество языков, а в древние времена наши предки использовали короткие звуки и жесты, чтобы заложить основу этого лингвистического богатства. Недавно ученые узнали, как развивалась наша способность говорить и причем тут зрение.

Люди и приматы обладают удивительной способностью ориентироваться в сложных социальных сетях, используя то, что исследователи называют "социальными знаниями", для интерпретации и отслеживания отношений внутри своих сообществ. Эта способность позволяет нам понимать динамику таких явлений, как дружба, конфликты и союзы. Недавно ученые провели исследование, открывшее им новые знания о том, как связано зрение и эволюция языков, пишет The Conversation.

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В отличие от приматов, чья коммуникация ограничена непосредственными потребностями, такими как сигнал об опасности или еда, люди обладают способностью связывать действия с конкретными агентами и пациентами, например — "кто кому что сделал", в своих выражениях. Этот универсальный лингвистический феномен определяет приоритеты агентов во всех известных языках, отражая глубокую когнитивную предрасположенность человека.

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology, позволило выяснить, существует ли эта когнитивная структура до появления самого языка. Используя технологию инфракрасного слежения за глазами, исследователи наблюдали за взрослыми людьми, младенцами и человекообразными обезьянами (шимпанзе, гориллами и орангутангами), когда те смотрели видео с социальными и несоциальными взаимодействиями. Они обнаружили, что взрослые и обезьяны могли быстро идентифицировать агентов в несоциальных сценариях, особенно в тех, где речь шла о еде. В отличие от них, младенцы проявляли меньшую сосредоточенность, часто концентрируясь на фоне, что свидетельствует о различиях в развитии зрительного восприятия.

Одним из удивительных результатов стало отсутствие приоритета агентов в социальных взаимодействиях, возможно, из-за динамической природы видеостимулов, в отличие от статичных изображений, говорит автор исследования, Ванесса Уилсон, преподаватель психологии в Университете Халла. Однако сцены, связанные с едой, неизменно привлекали внимание к агентам, что говорит об их эволюционной важности для выживания.

Взоры обезьян очень похожи на взгляды взрослых людей, что указывает на общие механизмы восприятия и обработки событий у разных видов, отметила Уилсон. Эта общая склонность к идентификации агентов и пациентов в социальных сценариях могла послужить когнитивной основой для эволюции языка. Однако отсутствие событийно-связанной коммуникации у приматов остается нерешенной загадкой науки. Исследователи предполагают, что ключевую роль в развитии этих когнитивных способностей сыграла социальная сложность сообществ обезьян и человека.

Исследования поведения приматов показали, что их социальные сети сложны, включают иерархию и разрешение конфликтов, но в их общении отсутствуют синтаксис и грамматика. Понимание этих когнитивных нюансов не только обогащает знания человечества в области эволюционной биологии, но и подчеркивает уникальную траекторию, которая привела людей к развитию языка как инструмента для навигации в своем сложнейшем социальном мире.

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