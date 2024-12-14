Не отрывая от живого: ученые разработали новый безопасный способ реконструкции шеи и головы

Серьезные травмы шеи и головы порой требуют от хирургов ювелирную работу по сбору всех поврежденных частей воедино, однако такие операции имеют ряд возможных осложнений. Недавно ученые представили новый метод, лишенный таких недостатков.

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Исследователи из Университета Осака Метрополитен представили инновационный хирургический метод реконструкции головы и шеи, предназначенный для пациентов со сложными дефектами тканей. Он показал многообещающие результаты, особенно для пациентов с ограниченными возможностями из-за предыдущего лечения или медицинских рисков, пишет Osaka Metropolitan University.

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В представленной учеными методике используются подшитые миокожные лоскуты latissimus dorsi (LD) — участок ткани, который остается частично прикрепленным к исходному месту, что является более безопасной и быстрой альтернативой традиционным процедурам со свободными лоскутами. Традиционная операция со свободными лоскутами предполагает полное отделение ткани от донорского участка и ее повторное присоединение к кровеносным сосудам в реципиентной области. Несмотря на свою эффективность, она часто создает проблемы для пациентов, перенесших несколько операций или лучевую терапию.

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Новый подход основан на уникальных свойствах подножных лоскутов, которые сохраняют свое естественное кровоснабжение, обеспечивая надежную сосудистость при переносе, идется в исследовании, опубликованном в журнале Plastic & Reconstructive Surgery Global Open. Ключевым моментом в этом продвижении является размещение кожной части LD-лоскута дальше по спине, что является ключевым прорывным решением исследовательской группы. Такое расположение позволяет включить латеральную кожную ветвь 10-й задней межреберной артерии, что улучшает кровоток.

"Такая установка обеспечивает гибкость, позволяя закрывать обширные дефекты, в том числе в области рта и шеи одновременно, и даже облегчает реконструкцию челюсти за счет включения реберной кости", — пояснил Цубаса Кодзима, преподаватель Высшей школы медицины Университета Осака Метрополитен и ведущий автор исследования.

В клиническом исследовании, проводившемся в течение двух десятилетий, приняли участие 22 пациента со сложными дефектами головы и шеи. Все операции с использованием педикулярного лоскута LD были успешно интегрированы, что свидетельствует о надежности метода. Кодзима выразил оптимизм, сказав: "Наши результаты свидетельствуют о том, что этот метод с использованием подшитого лоскута LD обеспечивает надежный, быстрый и минимально инвазивный вариант реконструкции головы и шеи".

Эта разработка отлично описывает современную эволюцию реконструктивной хирургии и ее достижения. Хотя лоскут LD использовался в различных областях медицины, его адаптация для сложных операций на голове и шее представляет собой значительный шаг вперед в лечении тяжелых пациентов. Он не только обеспечивает безопасность и эффективность, но и открывает возможности для улучшения результатов в самых сложных случаях. Использование подшитых лоскутов особенно выгодно в регионах с ограниченным доступом к передовым возможностям микрохирургии. Исследования показали, что такие техники сокращают время операции и количество послеоперационных осложнений.

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