6 тайн, раскрытых в этом году: ученые рассказали о захватывающих открытиях в древней ДНК

Изучая древнюю ДНК, ученые в этом году раскрыли 6 тайн прошлого, связанных с важными историческими событиями и личностями. Исследователи узнали подробности о семейных связях жертв Везувия, состоянии здоровья Бетховена и даже скандалы первого губернатора Джеймстауна.

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В этом году исследователи достигли значительных успехов в разгадке историй исторических фигур, предлагая свежие взгляды на их жизнь и эпоху. От исследования древней ДНК до анализа скелетных останков — эти открытия пролили свет на древние тайны и поставили новые нетипичные вопросы, пишет The Mercury News.

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Например, исследование ДНК из Помпеев позволило переосмыслить нарратив о жертвах извержения Везувия в 79 году нашей эры. Генетический анализ скелетных останков показал, что люди, которых когда-то считали матерью и ее сыном, на самом деле не были родственниками. Зато выводы свидетельствуют о том, что взрослый мужчина утешал ребенка в последние минуты его жизни, противореча предыдущим предположениям.

Подобный подход осветил жизнь "Человека Витрупа", переселенца каменного века, чьи останки обнаружили в датском болоте в 1915 году. Современные методы позволили проследить его путь от прибрежного образа жизни охотника-собирателя до земледелия на юге Скандинавии, а также найти доказательства насильственной смерти. Исследователи считают, что он мог быть принесен в жертву или погиб при загадочных обстоятельствах.

Сэмюэл Вашингтон Фото: Frances Benjamin Johnson/Library of Congress via CNN Newsource

В другом месте кости, найденные в замке, связанном с 800-летней скандинавской сагой, подтвердили ужасную страницу средневековой войны. Анализ ДНК и изотопный анализ показали, что "Человек из колодца", чьи останки раскопали в Норвегии, был чужаком, вероятно, частью армии захватчиков, а не местным жителем. Это открытие согласуется с историческими свидетельствами о том, что тела людей использовали для отравления водоснабжения.

Исследование состояния здоровья Людвига ван Бетховена позволило глубже понять его жизненный путь и наследие композитора. Анализ волос выявил высокий уровень свинца, мышьяка и ртути, вероятно, связанный с его диетой и окружающей средой, что могло повлиять на его жизнь и творчество. Эти выводы продолжают заполнять пробел между музыкой Бетховена и его личным опытом.

Так же генетические исследования решили вопросы, связанные с такими историческими фигурами, как Каспар Хаузер, который, по слухам, когда-то был наследным принцем баденского престола. Недавний анализ митохондриальной ДНК опроверг это утверждение, оставив его настоящую личность загадкой.

Достижения ДНК-технологий также пролили свет на безымянные могилы, связанные с семьей Джорджа Вашингтона, и раскрыли скрытый скандал, связанный с внебрачными связями в семье Томаса Уэста, первого губернатора Джеймстауна.

Даже научные наблюдения столетней давности приобретают новую актуальность. Зарисовки Кеплером солнечных пятен начала XVII века предоставили новые данные о солнечных циклах, а химический анализ артефактов из алхимической лаборатории Тихо Браге обнаружил такие элементы, как вольфрам, намекая на возможные непреднамеренные открытия, опередившие свое время.

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Эти исследования демонстрируют глубокое влияние научного прогресса на понимание истории, раскрывая человечность легендарных фигур и предлагая идеи, которые продолжают вдохновлять.

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