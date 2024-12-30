Возрастом более 100 тысяч лет: ученые обнаружили в ОАЭ загадочные отпечатки ног

Человечество все еще продолжает изучать истоки нашего становления и все сильнее углубляется в прошлое, находя все новые следы наших предков. Так, недавно ученые обнаружили загадочные и древнейшие отпечатки их ног там, где меньше всего ожидали.

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В результате недавнего открытия на севере Саудовской Аравии учеными были обнаружены семь древних человеческих следов, возможно, самых старых из известных на Аравийском полуострове. Эти следы, возраст которых оценивается примерно в 115 000 лет, были найдены в доисторической грязевой яме, которая когда-то служила бурлящим озером, привлекавшим как людей, так и животных. Такое необычное место их расположения поставило ученых в тупик, ведь там не должно было их быть, пишет Popular Mechanics.

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Странная археологическая находка находится в месте, которое по-арабски называется иронично "след", в засушливой пустыне Нефуд. Уникальные условия сохранили эти следы наряду с множеством следов животных, позволяя получить редкое представление о передвижении ранних Homo sapiens, говорилось в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

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Сохранность этих следов противоречит типичному быстрому разрушению, наблюдаемому на илистых участках, где мелкие детали теряются в течение нескольких дней. Эти следы, а также геологический и экологический контекст позволили ученым с точностью определить временной период их появления там. Исследователи отнесли следы к Homo sapiens, исключив Homo neanderthalensis на основании размера и археологических данных о миграционных процессах.

Результаты их исследования говорили о кратковременном пребывании человека на озере Алатар, вероятно, в качестве остановки для получения воды во время засушливой фазы последнего межледникового периода. Подобные сохранившиеся в грязи реликвии повторяют другие необычные находки в истории. Похожие природные явления сохранили организмы в таких местах, как сланцы Берджеса, где грязевые оползни заключили в себе некоторые из самых ранних форм жизни на Земле.

Другой пример — почти идеальная сохранность нодозавра, вида динозавров, попавшего в руки ученых благодаря холодной океанической грязи. Эти случаи подчеркивают общую критическую роль грязи в сохранении древней истории и следов организмов.

Археологи не ожидали обнаружить следы в месте, которое древние люди не рассматривали в качестве поселения Фото: Science Advances

Роль же самого озера Алатар как доисторического миграционного узла важна не только для человеческих следов в этом регионе. Экосистема этого района поддерживала множество крупных животных, создавая естественный коридор для различных их видов. В отличие от других археологических памятников, в этом месте отсутствуют следы орудий труда или охоты, что позволяет предположить, что оно служило в основном для остановки на отдых, а не для поселения.

Еще интереснее эту находку делает изучение миграционных процессов учеными, которое показывает, что подобные следы могут представлять ранних Homo sapiens, ориентирующихся в условиях меняющегося климата. Когда условия на Земле изменились в сторону надвигающегося ледникового периода, эти переходные сообщества адаптировали свои передвижения, оставив после себя эти редкие отпечатки, прежде чем природные осадки похоронили их на тысячелетия.

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