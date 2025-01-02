Куда уж хуже: ученые назвали худший год для человечества

Человечество пережило немало ужасных лет, как в прошлом, так и в современные времена. Однако звание худшего до сих пор сохраняется за 536 годом, который стал самым катастрофическим в истории.

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Определение худшего года в истории человечества — сложная задача, и на этот титул претендуют разные кандидаты. Хотя часто упоминаются современные события, история предоставляет еще более ужасные примеры, пишет Greek Reporter.

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В 1918 году испанским гриппом была инфицирована треть населения мира, что привело к 50-100 миллионам смертей. Еще раньше, в 1347-1351 годах, Черная Смерть опустошила Европу, убив 30-50% ее населения. Однако многие историки и ученые утверждают, что 536 год нашей эры превосходит все остальные как самый катастрофический в истории человечества.

Серия мощных извержений вулканов, вероятно, произошедших в Исландии, высвободила пепел и обломки в атмосферу, погрузив Северное полушарие в темноту на 18 месяцев. Этот период, известный как Похолодание 535-536 годов, вызвал резкое падение глобальной температуры на 1,5-2,5°C, что привело к неурожаю и массовому голоду в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

Эти события сделали население уязвимым к болезням, кульминацией которых стало появление бубонной чумы — известной как чума Юстиниана — в 541 году нашей эры. Эта вспышка опустошила Восточную Римскую империю, уничтожив от трети до половины ее населения и ускорив ее упадок.

Историк Майкл Маккормик из Гарвардского университета описал 536 год как "начало одного из худших периодов для жизни". Византийский историк Прокопий зафиксировал жуткие условия, написав, что "солнце излучало свой свет без яркости, как луна, в течение целого года". Даже лето не принесло облегчения: в Китае падал снег, а в Ирландии с 536 по 539 год был зафиксирован массовый голод.

Дальнейшие исследования под руководством Михаэля Сигла из Бернского университета определили вулканическую активность как периодический фактор, вызывающий экстремальные похолодания. Команда Сигла нашла доказательства трех катастрофических извержений в течение короткого периода — одно в 535 или 536 году, второе в 540 году и третье в 547 году — каждое из которых ухудшило и без того ужасные условия. Эти экологические катастрофы погрузили Европу в экономический застой, который продолжался до 640 года нашей эры.

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События 536 года и их последствия демонстрируют хрупкость человеческих обществ перед лицом природных катаклизмов. Они также служат напоминанием о взаимосвязи экологических, социальных и экономических систем, что делает изучение истории важным для понимания и смягчения будущих вызовов.

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