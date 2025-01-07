Вернут кислород миллионам сердец: ученые изучили новый метод лечения опасной болезни

Ишемическая болезнь сердца является глобальной проблемой, от которой страдают миллионы людей, а существующие методы ее лечения не всегда дают желаемый результат. Стремясь изменить ситуацию, ученые нашли новый необычный метод ее лечения.

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Недавно ученые добились значительных успехов в понимании процессов кровопритока к сердцу и его здоровья благодаря своему исследованию влияния молекулы β-гидроксибутирата (3-OHB) на его работу. Было показано, что эта молекула, представляющая собой кетоновое тело, образующееся при расщеплении жиров, усиливает приток крови к сердцу, что может предложить новые стратегии борьбы с ишемической болезнью сердца — ведущей мировой причиной смерти, связанной с недостаточным поступлением кислорода к органу, пишет News Medical.

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Исследование, проведенное в сотрудничестве с Университетом Луисвилля под руководством Доктора Мэтью Нисториака, доцента Масонского медицинского исследовательского института (MMRI), показало, что повышение уровня 3-ОНБ,естественное повышение во время голодания, физической нагрузки или при использовании ингибиторов SGLT2 (лекарство от диабета), улучшает сердечный кровоток.

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Этот процесс, называемый гиперемией миокарда, крайне необходим для доставки кислорода к органу. Доктор Нисториак заявил, что результаты работы, опубликованной в журнале Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, свидетельствуют о том, что метаболическая гибкость сердца, или его способность использовать различные источники энергии, такие как сахара, жиры и кетоны, играет важнейшую роль в поддержании кровоснабжения и снабжения кислородом нашего организма.

Другие ученые и врачи высоко оценили исследование, подчеркнув важность локальных научных открытий для улучшения здоровья сердца во всем мире. Авторы считают, что кетогенные подходы, такие как индивидуальные изменения образа жизни или же целевая терапия, могут принести значительную пользу пациентам, страдающим от ишемических состояний.

Доктор Нисториак воспринимает полученные результаты, как самое настоящее открытие дверей в новую область для изучения методов лечения на основе кетонов, которые могут изменить имеющиеся подходы к лечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотя кетогенные диеты стали популярны для снижения веса и улучшения метаболизма, их потенциальное влияние на сердечно-сосудистое здоровье оставалось загадкой для науки и до сих пор находится под наблюдением ученых.

Ранее Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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